Українці, які ще не використали 1 тисячу гривень за програмою «Зимова єПідтримка», мають це зробити до 30 червня. Про це йдеться у повідомленні «Дії» в телеграм-каналі.
16 червня 2026, 8:41
Українцям нагадали про дедлайн: «зимову тисячу» потрібно витратити до 30 червня
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Що буде з коштами
Скористатися залишком коштів у липні буде неможливо. Невикористані гроші автоматично повернуться до державного бюджету, тому громадянам радять перевірити залишок на карті й не відкладати витрати на останні дні місяця.
На що можна витратити тисячу
- оплату комунальні послуги;
- ліки українського виробництва;
- книги від українських видавництв;
- продукти та товари від українських виробників;
- поштові послуги;
- підтримку Сил оборони України.
Джерело: Мінфін
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