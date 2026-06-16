Канадська фінтех-компанія Nuvei купить міжнародну платіжну систему Payoneer. Про це йдеться у повідомленні компанії.
Payoneer оцінили у $2,75 млрд: компанію купує канадський фінтех
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Що відомо про угоду
Компанія купить всі випущені та розміщені акції Payoneer за $7,4 за акцію готівкою, що передбачає загальну вартість акціонерного капіталу у сумі приблизно $2,75 мільярда.
Угоду вже схвалили ради директорів обох компаній, але її ще мають погодити акціонери та регулятори.
Завершення операції очікується в середині 2027 року.
«Угода поєднує провідні рішення Nuvei у сфері приймання платежів із можливостями Payoneer щодо міжнародних виплат, мультивалютних рахунків та глобальної банківської мережі. Також клієнти отримають доступ до механізмів розрахунків у режимі того самого дня або в режимі реального часу більш ніж на 150 ринках світу», — йдеться у повідомленні.
Payoneer співпрацює з провідними маркетплейсами, зокрема Amazon, eBay та Etsy, і володіє широким спектром ліцензій та дозволів у багатьох юрисдикціях світу, що допоможе Nuvei розширити глобальну присутність.
Очікується, що угода також посилить можливості канадської компанії щодо розвитку агентської комерції (на основі штучного інтелекту), платежів у стейблкоїнах, а також вбудованих фінансових сервісів для цифрових платформ.
Зараз Nuvei працює більш ніж у 190 країнах, забезпечує локальний еквайринг на 52 ринках, підтримує 150 валют і понад 720 альтернативних способів оплати.
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