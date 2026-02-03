В Україні офіційно з’явилася Національна установа розвитку: Мінфін затвердив Статут НУР

Міністерство фінансів України зробило фінальний крок у масштабній реформі Фонду розвитку підприємництва (ФРП), затвердивши Статут Національної установи розвитку (НУР). Це рішення офіційно завершує трансформацію фонду у державну фінансову інституцію європейського зразка. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Що таке НУР і як вона працюватиме?

Національна установа розвитку — це державна неприбуткова інституція, яка працюватиме за «моделлю другого рівня». Це означає, що вона не конкуруватиме з комерційними банками, а надаватиме фінансування бізнесу через банки-партнери.

Стратегічна роль НУР

Національна установа розвитку зосереджуватиметься на:

підтримці мікро-, малого та середнього бізнесу;

реалізації державних фінансових програм, зокрема, у період воєнного стану;

залученні донорських і міжнародних коштів;

підготовці до прямого доступу до фінансування Європейського Союзу.

Європейські стандарти управління

Управління установою побудоване за рекомендаціями ОЕСР (OECD). Ключову роль відіграє Наглядова рада, до якої, окрім представників держави, входять незалежні члени з міжнародним досвідом. Така структура має гарантувати прозорість та відсутність корупційних ризиків.

«НУР стає ключовою державною інституцією без комерційної мети. Статут і Стратегія до 2030 року закладають фундамент фінансової автономії та масштабування програм відновлення», — наголосив заступник міністра фінансів Юрій Драганчук.

Голова Правління НУР Андрій Гапон додав, що така модель дозволить системно залучати міжнародне фінансування та поглиблювати співпрацю з партнерами з ЄС.

«Новий Статут також створює основу для реалізації Стратегії розвитку НУР на 2026−2030 роки, яка передбачає розширення доступу бізнесу до фінансування та підтримку економічного відновлення України», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що НУР розпочала свою роботу з 1 січня 2026 року.