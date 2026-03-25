Застосунок «Дія» розширює перелік послуг для водіїв. Відтепер штрафи за порушення правил паркування автоматично підтягуватимуться з реєстрів, а користувачі отримуватимуть миттєві сповіщення про нарахування. Про це повідомляє пресслужба «Дії».
25 березня 2026, 15:14
Штрафи за паркування в «Дії»: сервіс запускають у 7 містах
Географія сервісу
На першому етапі послуга стає доступною у семи містах:
- Дніпро
- Львів
- Вінниця
- Житомир
- Хмельницький
- Біла Церква
- Дрогобич
Розробники зазначають, що згодом перелік міст буде розширено, і сервіс з’явиться в інших регіонах України.
Як працює нова функція
Для користувачів процедура не потребує додаткових налаштувань. Якщо у вашому профілі «Дії» є цифрове посвідчення водія або техпаспорт на автомобіль:
- Миттєве сповіщення: щойно штраф з’явиться в реєстрі, застосунок надішле повідомлення.
- Деталізація: у застосунку можна одразу переглянути деталі порушення та суму до сплати.
- Швидка оплата: розрахуватися за порушення можна безпосередньо в інтерфейсі програми в кілька кліків.
Джерело: Мінфін
Коментарі