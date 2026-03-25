Штрафи за паркування в «Дії»: сервіс запускають у 7 містах

Застосунок «Дія» розширює перелік послуг для водіїв. Відтепер штрафи за порушення правил паркування автоматично підтягуватимуться з реєстрів, а користувачі отримуватимуть миттєві сповіщення про нарахування. Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Географія сервісу

На першому етапі послуга стає доступною у семи містах:

Дніпро

Львів

Вінниця

Житомир

Хмельницький

Біла Церква

Дрогобич

Розробники зазначають, що згодом перелік міст буде розширено, і сервіс з’явиться в інших регіонах України.

Як працює нова функція

Для користувачів процедура не потребує додаткових налаштувань. Якщо у вашому профілі «Дії» є цифрове посвідчення водія або техпаспорт на автомобіль: