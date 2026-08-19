Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони

Верховна Рада призначила Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. Рішення підтримали 312 депутатів. Про це йдеться в офіційному повідомленні Верховної Ради.

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Новий очільник Міноборони

Згідно з процедурою, перед цим Кабмін звільнив Хмару з посади виконувача обов’язків міністра оборони України.

Під час засідання він повідомив, що вже звільнився з військової служби. За законом України, посаду міністра оборони може обіймати лише цивільна особа.

Новопризначений міністр оборони додав, що його ключовими цілями на посаді будуть фронт, розвиток війська та посилення обороноздатності країни.