Ціни на пальне 19 серпня: бензин подешевшав, дизель подорожчав

У середу, 19 серпня, середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 1 коп. до 80,15 грн/л, на дизельне пальне — зросла на 2 коп. до 92,1 грн/л. Про це йдеться в даних Консалтингової групи «А-95».