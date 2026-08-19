У середу, 19 серпня, середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 1 коп. до 80,15 грн/л, на дизельне пальне — зросла на 2 коп. до 92,1 грн/л. Про це йдеться в даних Консалтингової групи «А-95».
19 серпня 2026, 17:54
Ціни на пальне 19 серпня: бензин подешевшав, дизель подорожчав
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Динаміка цін за останню добу
- Бензин марки А-95 (преміум) — 83,74 грн/л (здешевшав на 1 коп.);
- Бензин марки А-95 — 80,15 грн/л (здешевшав на 1 коп.);
- Бензин марки А-92 — 76,95 грн/л (здешевшав на 7 коп.);
- Дизпальне — 92,1 грн/л (здорожчало на 2 коп.).
- Середня ціна автогазу становить 43,68 грн/л, що на 1 коп. дорожче порівняно із попереднім днем.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
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