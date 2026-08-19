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19 серпня 2026, 15:37

Турецькі інвестори видобуватимуть графіт на Хмельниччині: запаси оцінюються у 6,6 млн тонн

ТОВ «Спис Україна», дочірня компанія групи Оnur Group, планує розробку Городнявської ділянки Буртинського родовища графіту в Хмельницькій області. Компанія хоче створити відкритий кар'єр площею 105 га та видобувати до 1 млн тонн руди на рік. Про це йдеться у повідомленні про плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля, пише zaxid.net.

ТОВ «Спис Україна», дочірня компанія групи Оnur Group, планує розробку Городнявської ділянки Буртинського родовища графіту в Хмельницькій області.

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Що відомо про видобуток

Ділянка розташована приблизно за 1 км на північний схід від села Городнявка Михлюцької громади. «Спис Україна» має спеціальний дозвіл на користування надрами на цій ділянці до вересня 2042 року.

Видобуток планують вести відкритим способом. Пухкі графітові руди видобуватимуть екскаваторами без застосування вибухів. Для напівпухких і щільних порід передбачені буровибухові роботи. Максимальна глибина кар'єру може сягати 150 м.

За даними документа, запаси графітової руди категорій В+С1 становлять понад 113 млн тонн, ще 16,6 млн тонн належать до категорії С2. Запаси власне графіту категорій В+С1 оцінюють у 6,58 млн тонн.

Під час розробки кар'єру очікується його обводнення. Дренажні води планують використовувати для технологічних потреб підприємства.

«Спис Україна» має підготувати звіт з оцінки впливу на довкілля, після чого відбудеться громадське обговорення. Розпочинати роботи без відповідного висновку та інших передбачених законодавством рішень заборонено.

Нагадаємо

Буртинське родовище вважається одним із найбільших родовищ графітових руд в Україні та Європі. Запаси графіту на Городнявській ділянці оцінюють більш ніж у 6 млн тонн.

Інвесторами «Спис Україна» є турецькі компанії Onur Group та Özdoğu Sarp. Підприємство зареєстроване у Львові у 2010 році та спеціалізується на видобуванні руд інших кольорових металів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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