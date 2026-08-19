Податкові надходження у 2026 році мають зрости на 15% — план Кабміну

Уряд ставить собі завдання збільшити податкові надходження на 15% вже цього року за рахунок детінізації. Програма діяльності Кабміну містить конкретні фінансові орієнтири на найближчі два роки. Про це пише народна депутатка Ольга Василевська Смаглюк.

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Плани Кабміну

У 2026 році податкові надходження до держбюджету мають зрости на 15% порівняно з 2025 роком.

У 2027-му закладено ще більше — доходи мають збільшитися на 20% порівняно з планом на 2026 рік.

«При цьому приріст уряд планує отримати не за рахунок нових податків чи підвищення ставок, а завдяки детінізації економіки: виведення бізнесу з тіні, боротьби з фіктивними схемами та ухиленням від сплати податків. Конкретних заходів ця частина документу не містить, вона визначена як рамкове завдання.

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Водночас Програма передбачає ще два дотичні завдання: приведення податкового законодавства у відповідність зі стандартами ЄС/ОЕСР та впровадження митних стандартів ЄС", — пише Василевська-Смаглюк.