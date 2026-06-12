Рада внесла правки в бюджет, але грошей на ліки для важкохворих так і не виділила

Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету на 2026 рік, проте не підтримала правки, які передбачали додаткові 11,2 млрд грн на державні закупівлі медикаментів. Про це повідомив БФ «Пацієнти України» .

Зауваження до проєкта Держбюджета зареєстрували минулого тижня за ініциативою народного депутата Ольги Стефанишиної. Вони передбачали два кроки: створення річного буферного запасу ліків та медвиробів за найкритичнішими напрямами та стовідсоткове дофінансування всіх програм лікування важкохворих пацієнтів.

Верховна Рада ці правки проігнорувала.

Ціна такого рішення надвисока

Для тисяч українців державні закупівлі — єдиний спосіб отримати медичну допомогу. Йдеться про пацієнтів з онкологією, гемофілією, легеневою артеріальною гіпертензією, вірусними гепатитами та іншими тяжкими захворюваннями.

«Через зриви тендерів недоброчесними постачальниками онкохворі пацієнти, серед них діти, не мають доступу до базової хіміотерапії понад пів року. Ці ліки неможливо було купити в аптеках. Така ситуація прирікає тяжко хворих українців на смерть», — наголошують у фонді.

Лише в програмі дорослої онкології та онкогематології зараз є проблеми з постачанням 17 лікарських засобів, а це майже чверть усього списку необхідних препаратів.

У БФ «Пацієнти України» закликають Комітет ВРУ з питань бюджету, Мінфін, Офіс президента та Кабмін не залишати ситуацію без вирішення. Фонд обіцяє продовжувати домагатися фінансування разом із пацієнтською спільнотою і депутатами, бо для онкохворих це питання не можна відкласти.

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