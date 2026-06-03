Національний банк України встановив на 4 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,3494 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ залишив на попередньому рівні курс гривні.
3 червня 2026, 16:10
Долар завмер, євро просіло: НБУ встановив курс валют на четвер
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Курс долара
На четвер НБУ встановив такий курс долара: 44,34 грн. Курс долара залишився незмінним.
Курс євро
Водночас курс євро на четвер встановлений на позначці — 51,52 грн, що на 14 копійок менше, ніж у середу (51,66 грн).
Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.26).
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Джерело: Мінфін
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