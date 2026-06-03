Долар завмер, євро просіло: НБУ встановив курс валют на четвер

Національний банк України встановив на 4 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,3494 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ залишив на попередньому рівні курс гривні.

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На четвер НБУ встановив такий курс долара: 44,34 грн. Курс долара залишився незмінним.

Водночас курс євро на четвер встановлений на позначці — 51,52 грн, що на 14 копійок менше, ніж у середу (51,66 грн).

Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.​​​​​​26).

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