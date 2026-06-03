Укрпошта випустила марку до ювілею «Антонова» (фото)

Укрпошта презентувала поштову марку та поштовий блок «80 років АТ „Антонов“. Конструкторська сила України» — до ювілею українського державного авіаційного підприємства, де спроєктували легендарні Ан-225 «Мрія» та Ан-124 «Руслан». Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Що відомо про марку

Автором ілюстрацій став український художник Андрій Єрмоленко. Для художньої картки він створив сюжет-мрію мільйонів українців: мирне небо, в якому Ан-225 знову летить над рідними полями й квітучими садами.

Поштова марка розповідає історію української авіації через постать її засновника. На тлі синього неба зображено Олега Антонова, його рукописні креслення та особистий підпис. Поруч — легендарні літаки: від перших розробок конструктора до всесвітньо відомих «Руслана», «Мрії» та новітнього Ан-178. Дівчина на зображенні з кресленням та хлопчик, який запускає модель літака, символізують нове покоління українців, які не лише пам’ятатимуть історію українських крил, а й продовжить її.

Тираж поштової марки становить 400 000 примірників, номінал — F. Тираж поштового блоку — 4 200 примірників, номінал — P.

Де можна придбати

Придбати новий поштовий випуск «80 років АТ „Антонов“. Конструкторська сила України» можна у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях та онлайн в Укрпошта.Маркет.