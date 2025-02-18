Відкриття магазинів ІКЕА в Україні очікується у 2025 році. Про це повідомив операційний директор ТРЦ Lavina Mall і ТРЦ Blockbuster Mall Дмитро Лашин, пише «Інтерфакс-Україна».
18 лютого 2025, 18:15
IKEA відновить роботу в Україні у 2025 році
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Що відомо
За його словами, остаточна дата відкриття буде повідомлена офіційно компанією ІКЕА.
«Є дуже обнадійлива інформація, що це точно станеться цього року, але є два сценарії. Першій — в Україні припиняться бойові дії, відповідно це станеться дуже-дуже швидко. Якщо бойові дії не припиняються, відкриття займе трохи більше часу. Фізично вони вже готові», — повідомив Лашин.
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Він зазначив, що ритейлер проводить щоденно дії з фізичного оновлення магазину (клінінг, частковий ремонт, заміна вивіски, вивіз старого товару тощо).
Джерело: Мінфін
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