ШІ-стрімерка вийшла в топ-1 Twitch за платними підписками

Віртуальна дівчина Neuro-sama: яка цілодобово стрімить ігри, спілкується з чатом, співає й поводиться як звичайний стрімер — тільки без людини за камерою вийшла в топ-1 Twitch за платними підписками.

Зараз у каналу понад 160 тисяч платних підписників — це щонайменше удвічі більше, ніж у найближчого конкурента на платформі.



Проєкт створив програміст під ніком Vedal. За оцінками, він заробляє на цьому понад $400 000 на місяць.