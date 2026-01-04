Віртуальна дівчина Neuro-sama: яка цілодобово стрімить ігри, спілкується з чатом, співає й поводиться як звичайний стрімер — тільки без людини за камерою вийшла в топ-1 Twitch за платними підписками.
4 січня 2026, 16:30
ШІ-стрімерка вийшла в топ-1 Twitch за платними підписками
Зараз у каналу понад 160 тисяч платних підписників — це щонайменше удвічі більше, ніж у найближчого конкурента на платформі.
Проєкт створив програміст під ніком Vedal. За оцінками, він заробляє на цьому понад $400 000 на місяць.
Джерело: Мінфін
