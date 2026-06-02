2 червня 2026, 10:16

Географія багатства змінюється: де у світі найшвидше більшає людей зі статками від $30 млн

Надзвичайно багате населення світу швидко зростає, але це зростання відбувається дуже по-різному в різних країнах. Про це пише Visualcapitalist.

Надзвичайно багате населення світу швидко зростає, але це зростання відбувається дуже по-різному в різних країнах.

Хоча очікується, що в США народиться набагато більше людей з надвисоким чистим капіталом (UHNWI), ніж будь-яка інша країна, у кількох менших економіках прогнозується ще швидше зростання населення людей з капіталом у 30 мільйонів доларів або більше у відсотковому співвідношенні.

Ця візуалізація використовує дані зі Звіту про багатство Knight Frank за 2026 рік, щоб показати, які країни, як очікується, отримають найбільше надбагатих жителів між 2021 і 2026 роками.

Америка створює надзвичайно багатих людей з неперевершеною швидкістю

Очікується, що між 2021 і 2026 роками в США збільшаться статки майже на 67 000 осіб, статки яких становитимуть щонайменше 30 мільйонів доларів, що майже втричі перевищує зростання Китаю за той самий період.

Жодна інша країна не наближається до цього в абсолютних показниках. Глибокі ринки капіталу Америки, технологічний сектор та концентрація швидкозростаючих приватних компаній продовжують генерувати багатство в масштабах, незрівнянних з іншими економіками.

Китай посідає друге місце з понад 22 000 прогнозованими додаваннями, що зміцнює його позиції як одного з найбільших ринків створення багатства у світі.

У кількох країнах кількість надбагатого населення подвоюється

Хоча США домінують за загальною кількістю населення, найшвидше зростання спостерігається в інших країнах. Польща лідирує у світі з прогнозованим зростанням населення надзвичайно багатих країн на 109%, далі йдуть Катар зі 107% і Туреччина з 94%.

Ці здобутки свідчать про те, що створення багатства прискорюється за межі традиційних фінансових центрів і виходить за межі ширшої групи країн, що розвиваються, та країн, що швидко розвиваються.

Більшість з цих країн отримують вигоду від промислового зростання, експорту енергоносіїв, інвестицій в інфраструктуру та зростання фінансового сектору.

Країни Перської затоки, такі як Катар і Саудівська Аравія, також спостерігають зростання багатства, пов'язане зі збільшенням доходів від енергетики та ініціативами з диверсифікації економіки.

Індія підкреслює ширший зсув у створенні глобального багатства

Індія — одна з небагатьох країн, яка очолює обидва рейтинги. Очікується, що кількість ультрабагатих людей у ​​країні зросте на понад 7700, а кількість ультрабагатого населення — на 63%.

Ширші рейтинги вказують на світ, де поряд із усталеними центрами багатства виникають нові центри багатства. Країни від Румунії та Марокко до країн Перської затоки виробляють більше підприємців та інвесторів з високим чистим капіталом, що відображає зміни в потоках капіталу, промисловому зростанні та формуванні бізнесу.

Такі центри багатства, як Швейцарія, Сінгапур та ОАЕ, залишаються важливими магнітами для заможних людей, але географія створення багатства стає дедалі різноманітнішою.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
