26 травня 2026, 14:35

«Тихі відпустки» стають новим трендом: працівники таємно відпочивають, не попереджаючи роботодавця

Поки компанії ще не оговталися від тренду «тихих звільнень» — коли працівники психологічно дистанціюються від роботи, але формально не звільняються — на ринку праці набирає популярності нове явище: «тихі відпустки». Про це повідомляє Fortune.

Йдеться про працівників, які вирушають у подорожі чи на відпочинок, офіційно не беручи вихідні. Вони продовжують періодично відповідати на листи, заходити в корпоративні месенджері або робити вигляд, що залишаються онлайн, хоча насправді можуть працювати з пляжу в іншій країні.

Згідно з дослідженням Harris Poll, у 2024 році 28% працівників хоча б раз брали «приховану відпустку», не повідомляючи про це роботодавця. Найчастіше так роблять саме міленіали — майже 4 із 10 представників покоління. Для порівняння, серед Gen Z, Gen X і бебі-бумерів таких менше чверті.

Міленіали також частіше:

  • імітують активність у робочих месенджерах;
  • навмисно рухають курсор миші, щоб виглядати онлайн;
  • планують відкладені повідомлення ввечері, щоб створити враження роботи понаднормово.

При цьому дослідники зазначають: причина не стільки в бажанні «халявити», скільки у страху виглядати ледачими або втратити кар'єрні можливості через прохання про офіційну відпустку.

Окреме дослідження Resume Builder показало, що 43% «тихих туристів» непомітно беруть до трьох додаткових вихідних за рахунок компанії, а кожен четвертий — цілий робочий тиждень.

Кар'єрний консультант Кайл Елліотт каже, що головна ознака «тихої відпустки» — зміна у швидкості та часі відповідей працівника. Якщо людина, яка зазвичай відповідає за кілька хвилин, раптом починає писати із затримкою або в дивний час, це може свідчити про роботу з іншого часового поясу або відпочинок.

Втім, експерт вважає, що компаніям варто не лише контролювати співробітників, а й замислитися, чому ті взагалі бояться чесно брати відпустку. За його словами, це може бути сигналом токсичної культури або нечітких очікувань усередині команди.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 22 листопада 2023 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
