У рейтингу найбільш продаваних нових авто у світі в 2025 році лідером став електромобіль Tesla Model Y, продажі якого, за даними focus2move, зменшились на 9,3%.
26 лютого 2026, 13:37
Tesla втримала перше місце у світі, продажі просіли на 9%
Топ-10 моделей на глобальному ринку нових авто
- Tesla Model Y (-9,3% відносно 2024р.);
- Toyota RAV4 (-1,4%);
- Toyota Corolla (-9,2%);
- Ford F-Series (+8,1%);
- Honda CR-V (-2,1%);
- Chevrolet Silverado (+4%);
- Hyundai Tucson (+3,9%);
- Toyota Camry (+9,4%);
- Volkswagen Tiguan (+2%);
- Kia Sportage (-0,8%).
