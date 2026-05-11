З 12 травня єЧерга автоматично перевірятиме «Зелену картку» перевізників

В Україні з 12 травня система єЧерга автоматично перевірятиме, чи має комерційний транспорт чинну «Зелену картку» під час бронювання перетину кордону. Про це повідомляє Мінрозвитку 11 травня.

У кабінеті користувача буде видно статус страхового сертифіката для конкретного транспортного засобу, а якщо поліса немає, система попередить про це, але дасть завершити бронювання. Якщо на момент отримання статусу «На в'їзд» страховка не буде чинною, запис у черзі скасують автоматично.

Як це працюватиме

Новий функціонал Мінрозвитку запустило разом із Моторним (транспортним) страховим бюро України, скорочено МТСБУ. Під час бронювання система звертатиметься до бази даних МТСБУ і показуватиме строк дії сертифіката.

Що важливо для водіїв

«Зелена картка» набуває чинності не раніше наступного дня після оформлення, тому поліс треба купувати завчасно. Це важливо, бо відсутність чинного сертифіката є підставою для відмови в перетині кордону, а в разі дорожньо-транспортної пригоди за кордоном може призвести до значних витрат.

єЧерга зараз працює для комерційного транспорту, зокрема автобусів і вантажівок, для яких «Зелена картка» є обов’язковою умовою виїзду за кордон. У квітні Мінрозвитку також повідомляло, що в майбутньому автоматичну перевірку такого поліса планують поширити на всі типи транспорту.

