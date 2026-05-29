ВС підтримав драконівські штрафи за оформлення працівників ФОПами

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 травня 2026, 14:01

ВС підтримав драконівські штрафи за оформлення працівників ФОПами

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду ухвалив важливе проміжне рішення у справі між фізичною особою-підприємцем та контролюючими органами щодо штрафу за нібито неоформлені трудові відносини. Йдеться про справу № 280/10418/24, у якій підприємцю нарахували 240 тис. грн штрафу за допуск працівника до роботи без трудового договору. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

ВС підтримав драконівські штрафи за оформлення працівників ФОПами
Фото: magnific

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Цей кейс може мати значення для бізнесу, оскільки стосується поширеної моделі співпраці між двома ФОП. Верховний Суд не лише оцінив повноваження Держпраці та податкової служби, а й окремо нагадав про пріоритет норм закону над підзаконними актами уряду.

Суть спору

Під час фактичної перевірки інтернет-магазину, яку проводило ГУ ДПС у Києві, податківці встановили, що розрахункові операції здійснювала особа, яка назвала себе консультантом. У поясненнях вона зазначила, що працює п’ять днів на тиждень, дотримується правил внутрішнього розпорядку та проходила інструктаж з охорони праці.

Підприємиця наполягала, що ця особа також зареєстрована як ФОП і працює на підставі договору про співпрацю. За її словами, сторони об'єднали зусилля для організації роботи торгової точки. Однак Держпраці, отримавши матеріали перевірки від податкової, дійшла висновку про приховані трудові відносини та наклала штраф.

Суд першої інстанції став на бік підприємця та скасував штраф, вказавши, що рішення Держпраці було недостатньо обґрунтованим і не враховувало пояснення сторін та договір про співпрацю.

Апеляційний суд також підтримав позивачку, зазначивши, що акт фактичної перевірки податкової не може вважатися належним доказом для Держпраці. Суд вказав, що повноваження щодо штрафів на підставі перевірок інших органів мають бути окремо врегульовані підзаконними актами.

Читайте також: ФОПів хочуть перевести на польську модель після війни: що може змінитися

Позиція Верховного Суду

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду скасував рішення апеляції та направив справу на новий розгляд.

ВС наголосив, що відповідно до статті 259 КЗпП податкові органи мають право контролювати дотримання трудового законодавства під час перевірки виконання податкових норм. Суд також підтвердив, що акт фактичної перевірки ДПС є належним і допустимим доказом у справах про порушення трудового законодавства.

Окремо Верховний Суд звернув увагу на принцип пріоритету закону над підзаконними актами. Судді підкреслили, що навіть за відсутності окремого урядового порядку повноваження, прямо передбачені законом, залишаються чинними. Зокрема, стаття 265 КЗпП дозволяє накладати штрафи за порушення трудового законодавства.

Читайте також: БЕБ викрило велику мережу секонд-хенду, яку «розбили» на 530 ФОПів

Співпраця між ФОП чи приховане працевлаштування

Верховний Суд також зауважив, що апеляційна інстанція недостатньо дослідила сам характер відносин між сторонами.

Суд звернув увагу, що договори суборенди та комісії укладалися лише одним ФОП, тоді як інший підприємець фактично виконував функції продавця за визначеним графіком роботи. Крім того, договір про співпрацю не містив чіткого розподілу самостійних функцій між сторонами.

На думку ВС, сама наявність договору між двома ФОП не виключає можливості існування фактичних трудових відносин. Для оцінки важливими є конкретні обставини:

  • графік роботи,
  • підпорядкування внутрішнім правилам,
  • характер виконуваних функцій,
  • реальна організація господарської діяльності.

Суд наголосив, що апеляція має повторно дослідити всі докази та встановити, чи йшлося про реальну співпрацю незалежних підприємців, чи про приховане працевлаштування через модель ФОП.

Рішення Верховного Суду демонструє тенденцію до посилення контролю за оформленням трудових відносин та перевірки фактичного змісту співпраці між суб'єктами господарювання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
propodail
propodail
29 травня 2026, 14:09
#
Дуже добре
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
29 травня 2026, 14:59
#
Короче сам себе на статью наговорил, теперь за свою глупость заплатит штраф еще и тонну судебных издержек
+
+15
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
29 травня 2026, 15:04
#
Стандартно — законодавча влада накрутила сотні законів, актів, указів, які суперечать один одному і сама не може пояснити різницю між найманим працівником, підприємцем, підпиємцем з найманими працівниками та співпрацю між підприємцями.
+
+15
BigBend
BigBend
29 травня 2026, 15:23
#
Вирішувати чи є людина працівником, чи просто виконує певні послуги за гроші, може лише ця людина і той, хто їй платить. Все інше — шизофренія.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає demarin и 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами