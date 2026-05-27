«Попит на кредити для малого бізнесу суттєво зростає», — експертка Ідея Банку Марина Голованова

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 травня 2026, 14:30

«Попит на кредити для малого бізнесу суттєво зростає», — експертка Ідея Банку Марина Голованова

2026 року активність банків із кредитування малого й середнього бізнесу зростає, а також збільшується попит з боку підприємців на різні кредитні продукти. Що відбувається та чи готові банки пом’якшувати умови кредитування, у матеріалі далі.

Банки очікують 2026 року зростання портфелів малого й середнього бізнесу на 30−50 %, а також подальшого зростання попиту на всі види позик для бізнесу. Про це розповіла керівниця Департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Ідея Банк Марина Голованова.

«Кредитні стандарти для бізнесу загалом не змінилися, однак пом’якшилися для кредитів малим і середнім підприємствам (МСП). Рівень схвалення заявок збільшився як для корпоративних кредитів, так і для позик домогосподарствам. За нашими прогнозами, є велика ймовірність збільшення портфелів кредитів малому бізнесу на 50 % протягом року, і саме так планує збільшити портфель кредитів для ФОП Ідея Банк 2026 року», — зазначила експертка.

На її думку, фінустанови також намагатимуться пом’якшити умови, зокрема відсоткові ставки за бізнес-кредитами.

«На рівень ставок впливатимуть заходи з монетарної політики, зокрема можливі зміни облікової ставки, рівень інфляції та прогноз щодо зростання цін. Хоча наразі більшість банків не планують змінювати кредитні стандарти для бізнесу, однак для позик малому бізнесу фінустанови все ж таки їх пом’якшуватимуть», — зауважила Марина Голованова.

Стосовно кредитування малих підприємців експертка зазначила, що в Ідея Банку видачі кредитів ФОП за чотири місяці 2026 року порівняно з першими чотирма місяцями 2025 року зросли у 2,5 рази.

«Наш сегмент клієнта — це саме ФОП, мікробізнес із потребою в позиках до 1 млн грн. І частка таких кредитів у портфелі банку 2025 року була на рівні 10 %, а за чотири місяці 2026 року вона зросла до 12 %. І якщо за перший квартал цього року в цілому кредити в банківському секторі збільшилися на 4,3 %, то в Ідея Банку — на 4,8 %. До того ж кількість виданих Ідея Банком кредитів за чотири місяці зросла на 35 %, обсяг кредитів збільшився у 2,5 рази», — розповіла Марина Голованова.

На її думку, нині підтримка малого бізнесу, зокрема ФОПів, у межах програм банківського фінансування мінімізує бар'єри на шляху до реалізації потреб бізнесу, який є ключовою ланкою задля збереження тисяч робочих місць, відіграє вагому роль у підвищенні конкурентоспроможності бізнесів і робить значний внесок у відновлення економіки України.

«Стратегія Ідея Банку на ринку кредитування бізнесу — це кредитний продукт з умовою швидкого ухвалення рішення та видачі кредиту до 1 млн грн для закриття поточної та термінової потреби підприємців. Наразі розглядаємо можливість розширення продуктової лінійки саме для ФОП», — зауважила Марина Голованова.

Нагадаємо, Ідея Банк пропонує підприємцям швидкі беззаставні кредити на бізнес-цілі на суму від 151 тис. грн до 1 млн грн з терміном погашення три роки.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами