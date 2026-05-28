9 млрд грн — на нову зброю: уряд перерозподілив кошти на потреби оборони

Додаткові 10,8 млрд грн Уряд спрямовує на закупівлю та виробництво озброєння. Кошти вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету та направити на потреби оборони. Про це написала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко 28 травня.

На що направлять кошти

За її словами, 9 млрд грн підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. Ще майже 2 млрд грн — на розвиток українського ОПК: масштабування виробництва та швидке впровадження технологій безпосередньо з поля бою.

«Ці кошти накопичилися завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей. Усі внутрішні ресурси спрямовуємо на підтримку Сил оборони», — написала вона.

Свириденко написала, що українські військові та зброярі разом здійснюють справжню технологічну революцію, яку визнають і союзники, і ворог. Уряд робить усе можливе, щоб підтримувати ці зміни та допомагати оперативно масштабувати нові технології.