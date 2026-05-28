28 травня 2026, 11:37

Експерт розповів, скільки мережі АЗС заробляють на кожному літрі

Експерт підрахував, скільки сьогодні заробляють мережі АЗС на продажу бензину та дизельного пального з кожного літра. Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

Експерт підрахував, скільки сьогодні заробляють мережі АЗС на продажу бензину та дизельного пального з кожного літра.

Яка кінцева ціна на пальне

Найбільшу частку у структурі кінцевої ціни на паливо займає вартість імпортних нафтопродуктів — близько 50%.

На сьогодні Україна вимушено імпортує все паливо через зупинку Кременчуцького НПЗ, говорить директор «Консалтингової компанії А-95» Сергій Куюн.

Значну частку складають податки — акциз та ПДВ. В структурі ціни дизельного пального вони становлять 35%, бензину — 40%. Ще певний відсоток складають витрати на логістику, оплату праці тощо.

Частка прибутку для більшості мереж АЗС становить близько 5−7% або 3−5 гривні на літрі, говорить експерт.

Три групи мереж АЗС

На ринку виділяють три групи мереж АЗС: преміумсегмент, середній ціновий діапазон та дискаунтери.

До преміумсегмента Сергій Куюн відносить бренди SOCAR, OKKO та WOG, до середнього AMIC, UPG та мережа KLO.

Також до середнього сегмента належить мережа державної «Укрнафти», яка за рішенням уряду продає пальне з мінімальною маржею, щоб виступати як ціновий регулятор ринку.

До дискаунтерів належать мережі, наприклад, «БРСМ-Нафта», Avantage 7, Marchal. «Ці три мережі мають десь 800 станцій, це 15% ринку», — говорить Куюн.

Як писав «Мінфін», у середу, 27 травня, ціни на українських автозаправних станціях демонструють коливання. Бензини А-95 преміум та А-95 подорожчали, а А-92, дизельне пальне та автогаз — подешевшали.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
