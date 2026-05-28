Населення Землі може скоротитися вдвічі до 2064 року — дослідження

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 травня 2026, 12:41

Населення Землі може скоротитися вдвічі до 2064 року — дослідження

Попри зростання населення світу, зміна клімату, хвороби, війни, виснаження ресурсів та інші кризи можуть суттєво знизити здатність Землі підтримувати життя людства — тобто максимальну кількість людей, які можуть стабільно існувати на планеті. Нове дослідження припускає, що у разі глобальної катастрофи вже сьогодні людство може зіткнутися зі стрімким скороченням населення протягом наступних десятиліть. Про це повідомляє Gizmodo.

Населення Землі може скоротитися вдвічі до 2064 року — дослідження
Фото: pixabay

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Результати дослідження, опублікованого 22 травня в журналі Chaos, Solitons & Fractals, показують: якщо здатність Землі підтримувати населення раптово скоротиться приблизно до 2 млрд людей, то до 2064 року населення планети може зменшитись на 50%.

Іншими словами, протягом приблизно 40 років людство може скоротитися з прогнозованих 8−10 млрд осіб до 4−5 млрд. До такого висновку автори дослідження дійшли за допомогою нової математичної моделі, яка об'єднує ключові етапи зростання населення Землі за останні 12 тисяч років.

Співавтор дослідження, професор фізики Міланського університету Алессандро Дзакконе наголосив, що йдеться не про прогноз.

«У статті ми підкреслюємо, що це не передбачення, а радше ілюстративний математичний сценарій, покликаний показати, наскільки чутливою може бути демографічна динаміка до раптових екологічних або суспільних змін», — зазначив він.

За словами науковця, нинішня траєкторія розвитку людства залишається відносно стабільною й не свідчить про неминучий колапс.

Переосмислення зростання населення

Дзакконе та його покійний колега Костя Траченко, який працював фізиком-теоретиком в Університеті королеви Марії в Лондоні до своєї смерті в травні 2025 року, використали свою модель, щоб переглянути відомий сценарій «судного дня», запропонований Гайнцем фон Ферстером та його колегами в 1960 році. У цій статті вони підрахували, що населення світу наблизиться до нескінченності до 2026 року, якщо воно продовжуватиме зростати з тими ж темпами, що й протягом останніх двох тисячоліть.

Це не означало буквальну нескінченну кількість людей, а лише те, що темпи приросту населення мали б прискорюватися без обмежень. У реальності цього не сталося, оскільки народжуваність почала знижуватися.

Втім, за словами Дзакконе, «математика неконтрольованого зростання» все ще може проявитися за певних умов.

Читайте також: Названо країни, де населення відкладає найбільшу частку доходів

Можливий сценарій колапсу

Модель розглядає кілька сценаріїв майбутнього зростання населення. Хоча нинішні тенденції не ведуть до «катастрофічної сингулярності», про яку писали дослідники у 1960 році, масштабна екологічна криза все ж може спричинити швидке скорочення населення і навіть колапс.

«За навмисно консервативного найгіршого сценарію, коли здатність Землі підтримувати життя раптово падає до приблизно 2 млрд людей, наша модель прогнозує стрімке скорочення населення — людство може зменшитися вдвічі вже до 2064 року», — пояснив Дзакконе.

Розрахунки також показали, що за іншого сценарію надмірного зростання населення світ може наблизитися до математично нестійкої точки приблизно у 2078 році — фактично це оновлена версія старого «пророцтва кінця світу».

Це не прогноз, а попередження

Дослідник зазначає, що модель добре узгоджується з реальними історичними демографічними даними. Вона успішно відтворює як періоди стрімкого зростання населення — наприклад, під час індустріальної революції, — так і більш повільне зростання, яке спостерігається приблизно з 1970 року.

Водночас автори наголошують: модель не передбачає майбутнє, а лише демонструє можливі сценарії розвитку подій.

На думку вчених, малоймовірна, але масштабна катастрофа — наприклад, ядерна зима, нова глобальна пандемія або екстремальний кліматичний колапс — теоретично може суттєво знизити здатність Землі підтримувати нинішню чисельність населення.

Звичайно, це малоймовірний найгірший сценарій. Але Дзакконе сподівається, що ця нова модель запропонує єдину основу для дослідження можливих майбутніх подій, оскільки загрози людству посилюються.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+47
BigBend
BigBend
28 травня 2026, 13:59
#
Це прекрасно. Погано, що скорочується саме біле населення, в той час, коли шітхол каньріс ростуть.
+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
28 травня 2026, 15:48
#
White Power World Wide!
+
+15
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
28 травня 2026, 15:48
#
Нам рабам вже пофігу, хозяін сказав воювати, значить будемо воювати до останнього українця
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами