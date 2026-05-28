Населення Землі може скоротитися вдвічі до 2064 року — дослідження

Попри зростання населення світу, зміна клімату, хвороби, війни, виснаження ресурсів та інші кризи можуть суттєво знизити здатність Землі підтримувати життя людства — тобто максимальну кількість людей, які можуть стабільно існувати на планеті. Нове дослідження припускає, що у разі глобальної катастрофи вже сьогодні людство може зіткнутися зі стрімким скороченням населення протягом наступних десятиліть. Про це повідомляє Gizmodo.

Результати дослідження, опублікованого 22 травня в журналі Chaos, Solitons & Fractals, показують: якщо здатність Землі підтримувати населення раптово скоротиться приблизно до 2 млрд людей, то до 2064 року населення планети може зменшитись на 50%.

Іншими словами, протягом приблизно 40 років людство може скоротитися з прогнозованих 8−10 млрд осіб до 4−5 млрд. До такого висновку автори дослідження дійшли за допомогою нової математичної моделі, яка об'єднує ключові етапи зростання населення Землі за останні 12 тисяч років.

Співавтор дослідження, професор фізики Міланського університету Алессандро Дзакконе наголосив, що йдеться не про прогноз.

«У статті ми підкреслюємо, що це не передбачення, а радше ілюстративний математичний сценарій, покликаний показати, наскільки чутливою може бути демографічна динаміка до раптових екологічних або суспільних змін», — зазначив він.

За словами науковця, нинішня траєкторія розвитку людства залишається відносно стабільною й не свідчить про неминучий колапс.

Переосмислення зростання населення

Дзакконе та його покійний колега Костя Траченко, який працював фізиком-теоретиком в Університеті королеви Марії в Лондоні до своєї смерті в травні 2025 року, використали свою модель, щоб переглянути відомий сценарій «судного дня», запропонований Гайнцем фон Ферстером та його колегами в 1960 році. У цій статті вони підрахували, що населення світу наблизиться до нескінченності до 2026 року, якщо воно продовжуватиме зростати з тими ж темпами, що й протягом останніх двох тисячоліть.

Це не означало буквальну нескінченну кількість людей, а лише те, що темпи приросту населення мали б прискорюватися без обмежень. У реальності цього не сталося, оскільки народжуваність почала знижуватися.

Втім, за словами Дзакконе, «математика неконтрольованого зростання» все ще може проявитися за певних умов.

Можливий сценарій колапсу

Модель розглядає кілька сценаріїв майбутнього зростання населення. Хоча нинішні тенденції не ведуть до «катастрофічної сингулярності», про яку писали дослідники у 1960 році, масштабна екологічна криза все ж може спричинити швидке скорочення населення і навіть колапс.

«За навмисно консервативного найгіршого сценарію, коли здатність Землі підтримувати життя раптово падає до приблизно 2 млрд людей, наша модель прогнозує стрімке скорочення населення — людство може зменшитися вдвічі вже до 2064 року», — пояснив Дзакконе.

Розрахунки також показали, що за іншого сценарію надмірного зростання населення світ може наблизитися до математично нестійкої точки приблизно у 2078 році — фактично це оновлена версія старого «пророцтва кінця світу».

Це не прогноз, а попередження

Дослідник зазначає, що модель добре узгоджується з реальними історичними демографічними даними. Вона успішно відтворює як періоди стрімкого зростання населення — наприклад, під час індустріальної революції, — так і більш повільне зростання, яке спостерігається приблизно з 1970 року.

Водночас автори наголошують: модель не передбачає майбутнє, а лише демонструє можливі сценарії розвитку подій.

На думку вчених, малоймовірна, але масштабна катастрофа — наприклад, ядерна зима, нова глобальна пандемія або екстремальний кліматичний колапс — теоретично може суттєво знизити здатність Землі підтримувати нинішню чисельність населення.

Звичайно, це малоймовірний найгірший сценарій. Але Дзакконе сподівається, що ця нова модель запропонує єдину основу для дослідження можливих майбутніх подій, оскільки загрози людству посилюються.