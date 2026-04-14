Названо країни, де населення відкладає найбільшу частку доходів

Згідно із даними ОЕСР , у таких країнах, як Швеція та Угорщина, домогосподарства заощаджують понад 10% свого доходу. У США цей показник становить лише 4,9%. У деяких випадках розрив ще більш разючий. Американці заощаджують приблизно вдвічі менше, ніж домогосподарства в Мексиці, що свідчить про те, як ціновий тиск та моделі споживання відрізняються в різних економіках, пише Visualcapitalist.

Скільки заощаджують люди за країнами

Швеція посідає перше місце серед країн з найдисциплінованішими заощадженнями, де чисті норми заощаджень домогосподарств зросли майже у вісім разів з 2,3% до 16% за останні два десятиліття.

Багато європейських країн також посідають перше місце у списку. Домогосподарства продовжують відкладати відносно значну частку свого доходу, зокрема Угорщина (14,3%) та Франція (12,8%). Ці підвищені показники часто пов'язані зі структурними факторами, такими як пенсійні системи та старіння населення.

У середині групи рівень заощаджень швидко падає. США, Канада та Велика Британія мають показник близько 5% або нижче, що значно поступається провідним європейським заощаджувачам.

Розрив особливо вражає у порівнянні з іншими країнами в усьому світі. Домогосподарства США заощаджують приблизно вдвічі менше, ніж домогосподарства Мексики, і менше третини того, що домогосподарства Швеції відкладають щороку.

Унизу рейтингу картина повністю змінюється. У таких країнах, як Нова Зеландія та Південна Африка, домогосподарства взагалі не заощаджують. Натомість вони витрачають більше, ніж заробляють.

Негативна норма заощаджень зазвичай означає, що люди використовують минулі заощадження або беруть у борги для покриття повсякденних витрат, що є ознакою фінансових труднощів, а не свідомого вибору.