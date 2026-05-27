Капіталізація перевищує $1 трлн: до списку техногігантів приєдналися два виробники мікросхем

У списку компаній, чия капіталізація перевищує $1 трлн, щойно додалося два учасники, обидва — чіпмейкери. Про це пише Bloomberg.

Хто увійшов до списку

Південнокорейська SK Hynix, головний конкурент Samsung у секторі напівпровідників, що спеціалізується на серверних чіпах пам'яті з високою пропускною здатністю (HBM), у середу подорожчала майже на 10%, а за останній рік — на порядок.

Micron Technology, єдиний у США масовий виробник HBM, напередодні подорожчав на 19%. Причина — прогноз UBS щодо потенціалу зростання капіталізації Micron удвічі протягом року. Інвестбанк вважає, що завдяки HBM компанія стала однією зі структурних опор всього ІІ-сектору і не втратить цієї опорної ролі в середньостроковій перспективі.

Що кажуть аналітики

За оцінкою аналітиків, дефіцит оперативної пам'яті не буде знятий до 2028 року, тому вся трійця Hynix, Samsung і Micron залишаться «пляшковим шийкою» ІІ-революції і зможуть диктувати свої ціни. На них припадає відповідно 57%, 22% та 21% світового ринку HBM.

Зараз у списку «трильйонерів» 15 компаній, з них лише три — Saudi Aramco, Berkshire Hathaway та Eli Lilly — не пов'язані прямо з ІІ-бумом, не залежать від чіпмейкерів або не є ними самі. Сумарна капіталізація трильйонного клубу, $34 трлн, приблизно відповідає річному ВВП США.