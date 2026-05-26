Курс валют на вівторок: що відбувається з доларом та євро в банках та обмінниках

У вівторок, 26 травня, на готівковому ринку середній курс долара у покупці знизився на 2 копійки, а у продажу додав 1 копійку. Євро у покупці подешевшало на 3 копійки, а у продажу додало 5 копійок.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах купівлі подешевшав на 11 копійок, а у продажу на 1 копійку. Євро в покупці не змінилося, а у продажу додало 5 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,96−44,45 грн. Євро купують за 51,17 грн, а продають за 51,80 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,03−44,12, євро — 51,53−51,70 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,24−44,27 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,48−51,50 грн/євро.

