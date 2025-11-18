В Україні запрацював TAX Control: інструмент для скарг на бізнес-порушення

ДПС запускає цифровий сервіс «ТAX Control». Це інструмент для виявлення порушень у сфері торгівлі, послуг чи громадського харчування. Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

Як працює TAX Control

Цифровий інструмент розміщений на вебпорталі ДПС — слід лише натиснути на віджет «TAX Control» у правому верхньому куті і відправити повідомлення. Все доступно 24/7 та з будь-якого пристрою.

Зокрема, можна повідомити про:

невидачу фіскального чека

торгівлю без ліцензії чи з порушенням реалізації підакцизної продукці

відмову прийняти картку

роботу без державної реєстрації,

неоформлених працівників.

«Однакові правила роботи для всіх! Про це чую щодня, спілкуючись з бізнесом. Бо коли одні працюють чесно і прозоро, то інші — шукають схеми, як мінімізувати сплату податків. І це та „тінь“, через яку ми втрачаємо колосальні кошти. Ті самі, які могли б піти на підтримку військових, відновлення інфраструктури, зарплати та пенсії», — сказала Карнаух.