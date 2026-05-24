Ліонель Мессі став другим футболістом-мільярдером в історії

Легендарний аргентинський футболіст Ліонель Мессі заробив понад 700 мільйонів доларів у вигляді зарплати та бонусів з 2007 року. З урахуванням ринкових показників та доходів від інвестицій і спонсорства його чистий капітал перевищив позначку в 1 мільярд доларів, повідомляє Bloomberg .

Зарплата Мессі

Зазначається, що зарплата Мессі в «Інтер Маямі», його нинішній команді, становить від 70 до 80 мільйонів доларів на рік.

Угода з клубом також передбачала інноваційні переваги для аргентинця, включаючи опціон на акціонерний капітал, який дає йому право придбати частку в клубі, співвласником якого є колишній британський футболіст Девід Бекхем.

Крім того, Мессі активно розвиває бізнес-проєкти поза футболом. В агентстві нагадали, що у 2024 році він випустив спортивний напій Más+ by Messi у партнерстві з Mark Anthony International SRL, а також став інвестором аргентинської мережі ресторанів El Club de la Milanesa.

Завдяки цьому Мессі став другим футболістом-мільярдером після Кріштіану Роналду.