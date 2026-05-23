23 травня 2026, 14:06

Долар оновив історичний максимум: експерт пояснив причини зростання

Упродовж тижня з 18 по 22 травня курс долара в Україні продовжив зростання та встановив новий історичний максимум. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин пояснив, що вплинуло на здорожчання американської валюти.

За його словами, головний парадокс нинішнього стрибка полягає в тому, що він відбувся на тлі позитивних внутрішніх факторів:

  • зниження дефіциту валюти на міжбанку в першій половині тижня,
  • падіння чистого попиту на готівковому ринку.

«Коли попит падає й внутрішніх ідей немає, ідеї запозичують на світовому ринку», — зазначив Шевчишин.

Головним рушієм зростання курсу доллар/гривня став глобальний тренд на зміцнення американського долара.

Чому світ скуповує долар

Причина криється в зростанні прибутковості державних облігацій США. Наразі світові інвестори можуть отримати понад 4,5% річних за 10-річними облігаціями та рекордні за останні 20 років 5,1% річних за 30-річними цінними паперами.

Шевчишин наводить показове порівняння: річні доларові депозити всередині України зараз приносять лише 1,5−2,5%, тоді як річні облігації США дають 3,8% (проте цей інструмент наразі недоступний для пересічних українців).

Світовий капітал масово виходить з інших валют і «паркується» в американському держборгу. Як наслідок, за тиждень долар зріс проти євро на 0,2% (хоча в четвер пік зміцнення сягав 0,4%).

«Отже, зростання долару до євро в період коли НБУ тримає курс євро, призводить до зростання долару до гривні, що ми й бачили», — зазначив експерт.

Математика НБУ

Аналітик пояснив механізм, через який глобальний тренд вдарив по гривні. Оскільки Національний банк України на міжбанку прив'язує та утримує курс гривні до євро, дзеркальне світове зростання пари долар/євро автоматично штовхає курс долара вгору всередині України.

Конкретні цифри за підсумками тижня виглядають так:

  • Офіційний долар від НБУ зріс на 0,6% до рекордної позначки 44,23 грн/$;
  • Готівковий долар піднявся на 0,4% до 44,13 грн/$;
  • Офіційне євро просіло на 0,3% до 51,30 грн/€;
  • Готівкове євро відкотилося на 0,1% до 51,78 грн/€.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Національний банк України встановив на понеділок, 25 травня, офіційний курс гривні на рівні 44,26 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 3 копійки. Крім того це новий історичний максимум долара.

