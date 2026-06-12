Пенсійний стаж більше не залежатиме від боргів роботодавця: розгляд законопроєкту №15319

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 15319 , що пропонує закріпити на рівні закону право працівника на зарахування стажу, навіть якщо роботодавець не сплачував єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Наразі склалася абсурдна ситуація: людина офіційно працювала, із зарплати утримувалися податки, але якщо роботодавець не перерахував ЄСВ, Пенсійний фонд не зараховує цей період в стаж. Попри позицію Верховного Суду, який вважає це несправедливим, органи ПФУ часто відмовляють громадянам, посилаючись на відсутність відповідної норми в законі. Законопроєкт, якщо він буде прийнятий, має поставити крапку в цій юридичній колізії.

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Які механізми захисту буде задіяно?

Законопроєкт діє у двох напрямках: захист прав працівника та посилення тиску на боржника.

Пріоритет факту працевлаштування. Головним доказом стажу стають відомості з Реєстру застрахованих осіб, що підтверджують трудові відносини. Навіть за відсутності фактичних грошових надходжень від роботодавця, період роботи зараховується працівнику. Це знімає з людини тягар відповідальності за чужі борги. Активізація примусового стягнення. Пенсійний фонд отримує законодавче зобов'язання в першочерговому порядку «вибивати» борги з недобросовісних роботодавців, якщо ці борги шкодять пенсійним правам людей. Тобто відповідальність залишається суто на бізнесі. ПФУ перетворюється з пасивного спостерігача на активний орган, що має захищати наповнення бюджету через примусове стягнення.

Якщо закон ухвалять, держава нарешті офіційно визнає, що права працівника на стаж не повинні бути заручниками фінансової дисципліни роботодавця. Обов'язок платити внески залишається за бізнесом, а обов'язок «вибивати» борги — за державою.

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