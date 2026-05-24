24 травня 2026, 12:42

Німеччина видала рекордну кількість паспортів за 25 років: хто отримує громадянство

Упродовж 2025-го року у Німеччині близько 310 тисяч людей отримали громадянство цієї країни. Це — максимальний показник за останні 25 років, повідомило в суботу, 23 травня, німецьке видання Welt am Sonntag з посиланням на статистичні дані 14 федеральних земель. Дані з Мекленбурга-Передньої Померанії та Саксонії-Ангальт поки що відсутні, пише DW.

Громадянство в Німеччині

Високий показник отримання громадянства Німеччини у 2025 році пояснюється тим, що строки легального перебування великої кількості іноземців, які прибули до Німеччини під час міграційної кризи 2015−2016 років, сягнули рівня, необхідного для натуралізації. Також високому показнику сприяла реформа, що значно полегшила передумови для натуралізації іноземців. У 2024 році показник натуралізації теж був високим і становив близько 292 тисяч.

За даними Welt am Sonntag, найчисленнішу групу нових громадян Німеччини в 2025 році становили вихідці з Сирії (28 відсотків), другими блуи уродженці Туреччини.

Українці прагнуть отримати німецький паспорт

Зазначається, що кілька муніципалітетів повідомили, що зараз спостерігається зменшення кількості заяв на отримання німецького паспорта. Проте вони вже готуються до наступного буму — за оцінками кількох органів влади, наступного року отримати німецький паспорт прагнутимуть дедалі більше українців.

«Оскільки перша велика хвиля біженців була на початку війни в Україні з 24 лютого 2022 року, перші біженці досягнуть необхідного п'ятирічного терміну проживання навесні 2027 року», — повідомив виданню Welt am Sonntag речник округу Ауріх у Північній Німеччині.

У березні 2027 року сплине термін дії наданого до цього часу українцям статусу тимчасового статусу. «Щоб отримати правову впевненість, багато біженців, ймовірно, скористаються скороченим п'ятирічним терміном для натуралізації, який став ще привабливішим завдяки новому дозволу на подвійне громадянство», — додав він.

Очікується «стрімке зростання» заяв

На відміну від біженців 2015—2016 років, українці «мають значні структурні переваги», зазначив речник округу Ауріх. Завдяки негайному доступу до ринку праці багато хто з них може значно швидше довести свою спроможність самостійно забезпечувати себе. Крім того, відпадають тривалі процедури надання притулку та перевірки особи. Тож у 2027 році очікується «повторний стрімкий стрибок числа заяв», пояснив посадовець з Ауріху.

На зростання кількості заяв на натуралізацію очікують й інші округи. Там однак наголошують, що, з огляду на поточний статус захисту, українці не мають юридичного права на натуралізацію.

У середині 2024 року набула чинності реформа законодавства про громадянство. Відтоді той, хто стає німцем, може, як правило, зберегти своє попереднє громадянство.

Крім того, загальною вимогою є п'ять років проживання в Німеччині замість восьми, як передбачалося раніше. Нинішній уряд Німеччини дотримується цих змін.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
24 травня 2026, 13:25
В найближчі роки українцям можуть заборонити виїзд за кордон, натомість повністю відкрити кордон для іноземців, — глава Офісу міграційної політики Воскобойник.
