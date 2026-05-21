Банки отримали більше готівки, ніж видали: чи стає Україна менш cash-залежною

Обсяг видачі готівки через банки у І кварталі 2026 року зріс на 6,3% — до 747,5 млрд грн, свідчать дані НБУ . На перший погляд, це може свідчити про посилення ролі готівки в економіці. Водночас надходження готівки до банків за цей період було ще більшим — 749,8 млрд грн, що на 5,2% більше, ніж торік. Тобто банківська система й надалі «стерилізує» готівку: коштів до банків надходить більше, ніж видається. Однак темпи цього процесу сповільнилися. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Важливо й те, що зростання касових оборотів за готівкою — як за видачею, так і за надходженням — є нижчим за рівень інфляції. Це може свідчити про поступове зменшення використання готівки для обслуговування економіки через офіційні та контрольовані канали.

Готівки в обігу побільшало

Водночас готівкова гривня в обігу, тобто грошовий агрегат М0, у квітні зросла на 14,7% — до рекордних 886,6 млрд грн. Це найвищі темпи зростання з початку року.

На відміну від касових оборотів банків, цей показник зростає швидше за інфляцію. Це може означати, що частина готівки не повертається до банківської системи, а накопичується «на руках» або використовується поза офіційними каналами.

За оцінками учасників ринку, нинішнє зростання ролі готівки може бути пов’язане з посиленням фінансового контролю, податковим тиском на ФОП, ризиком блокування рахунків, обмеженнями переказів та боротьбою з дроперами.

Саме в березні-квітні 2025 року, після посилення контролю за переказами, готівка почала активніше зростати, а її частка в економіці — відновлюватися.

Повного повернення до готівки немає

Попри рекордний обсяг готівкової гривні в обігу, говорити про відкат України від безготівкової економіки зарано.

Частка готівки у широкій грошовій масі — агрегаті М3 — останніми місяцями залишається відносно стабільною і становить 21,9%. Для порівняння, у середньому за 2025 рік цей показник був на рівні 22,2%, а у 2024 році — 22,9%.

Тобто частка готівки в загальній грошовій масі все ще поступово знижується. Щоправда, темпи цього зниження помітно сповільнилися.

Чи вплинуть нові ліміти для ФОП

Окремим фактором можуть стати нові обмеження на перекази для ФОП. Якщо вони ускладнять проведення безготівкових операцій або посилять побоювання бізнесу щодо блокування рахунків, це може стимулювати додатковий попит на готівку.

Подібний ефект уже спостерігався у 2025 році, коли після посилення контролю за переказами готівка почала зростати швидше.

Втім, поки що дані не свідчать про різкий розворот України назад до готівкової економіки. Швидше йдеться про змішану картину: безготівкові розрахунки залишаються домінантним трендом, але регуляторний тиск і недовіра до окремих фінансових процедур підштовхують частину бізнесу та населення знову тримати більше грошей у готівці.