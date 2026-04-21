Фонд гарантування схвалив позичальникам РВС Банку реструктуризацію боргів на майже 45 мільйонів

У березні виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб розглянула звернення від п’яти позичальників РВС Банку за сімома кредитними договорами щодо проведення реструктуризації на загальну суму понад 44,7 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За словами директоркм департаменту ліквідації банків Фонду гарантування вкладів Тетяни Старцевої, за всіма зверненнями ухвалено позитивні рішення.

«Вже укладено додаткові угоди з чотирма позичальниками щодо п’яти кредитних договорів для реструктуризації заборгованості на майже 32 мільйони гривень. Збільшення надходжень у березні до РВС Банку, що ліквідується Фондом, поза іншим пов’язано і з першими надходженнями від погашень реструктуризованих кредитів позичальників цього банку», — додала Старцева.

Загалом від початку 2022 року до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, від позичальників надійшло 1491,7 млн грн.

Як зазначила очільниця департаменту ліквідації банків, реструктуризація кредитів за програмами Фонду дає можливість знайти баланс між інтересами кредитора і боржника.

Для позичальника це передусім шанс зменшити фінансове навантаження — через перегляд графіку платежів, зниження штрафних санкцій або фіксацію зрозумілих умов погашення. Крім того, це можливість повернутися до обслуговування боргу без ризику втрати активів чи тривалих судових спорів.

У Фонді нагадали, що для позичальників-фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови погашення кредитів. Строк дії таких умов продовжено до 31 серпня 2026 року.