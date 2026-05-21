21 травня 2026, 9:00

ПУМБ продовжує акційні курси на валютообмін до 2030 року

ПУМБ продовжує Акцію «Програма лояльності при здійсненні торгівлі іноземною валютою з використанням застосунку ПУМБ» для клієнтів, які регулярно обмінюють валюту. Акція діятиме до 31 травня 2030 року та дозволить клієнтам отримувати додаткові переваги й вигідніші курси при системному обміні валюти.

Системно обмінюєте валюту в застосунку ПУМБ – отримуйте вигідніші курси щомісяця

Що передбачає Акція:

  • знижку 0,05 грн до курсу купівлі валюти для USD, EUR,GBP;

  • знижку 0,02 грн до курсу купівлі валюти по PLN;

  • персональну вигоду 0,05 грн до курсу продажу валюти для USD, EUR, GBP;

  • персональну вигоду 0,02 грн до курсу продажу валюти PLN.

Як скористатися перевагами:

  1. Здійснюйте 2 місяці поспіль мінімум одну купівлю та/або продаж валюти в застосунку ПУМБ.

  2. Сума цих операцій має бути від 5 000 грн за останні два місяці.

  3. Отримайте акційні курси на обмін валюти.

  4. Детальніше про умови Акції тут.

Після цього клієнт автоматично отримує доступ до акційних курсів у застосунку.

Як це працює

Наприклад, якщо у квітні та травні ви обмінювали валюту у застосунку ПУМБ на суму від 5 000 грн — протягом усього червня для вас діятимуть акційні курси.

Щоб і надалі користуватися перевагами програми, достатньо:
— щомісяця здійснювати хоча б одну операцію купівлі та/або продажу валюти;
— підтримувати загальну суму операцій за поточний і попередній місяці від 5 000 грн.

Програма створена для клієнтів, які регулярно користуються валютообміном та хочуть отримувати додаткову вигоду без складних умов і додаткових підключень.

Які можливості доступні у застосунку ПУМБ

Окрім вигідних курсів, застосунок ПУМБ дозволяє:
— купувати валюту в межах ліміту НБУ до еквівалента 50 тис. грн на місяць
— миттєво продавати валюту або конвертувати її між різними валютами без комісії за конвертацію — наприклад, USD в EUR, GBP в USD, EUR в PLN чи USD в PLN
— замовляти валюту для купівлі у відділенні в межах еквівалента 8 тис. доларів або євро
— налаштовувати підписку на зміну курсів валют 24/7
— переглядати графіки зміни валютних курсів для кращого розуміння ринкових трендів
— переказувати валюту між родичами без комісії

ПУМБ продовжує розвивати цифрові сервіси для валютообміну, роблячи їх простішими, швидшими та вигіднішими для клієнтів.

ПУМБ — коли вигідний курс валют може працювати для вас щомісяця.

Джерело: Мінфін
