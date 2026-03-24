В Україні непродані продукти віддаватимуть людям

Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
24 березня 2026, 8:00

В Україні непродані продукти віддаватимуть людям

Міністерство економіки спільно з Українською федерацією банків продовольства розпочали роботу над впровадженням системи фудбенкінгу — механізму, який дозволить передавати придатні до споживання продукти харчування від бізнесу до соціально вразливих верств населення. Відповідний меморандум вже підписано, а законодавчі зміни планують напрацювати найближчими місяцями. Про це повідомив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

Міністерство економіки спільно з Українською федерацією банків продовольства розпочали роботу над впровадженням системи фудбенкінгу — механізму, який дозволить передавати придатні до споживання продукти харчування від бізнесу до соціально вразливих верств населення.

Утилізація продуктів

За його словами, щороку в Україні утилізується до 2,5−2,7 млн тонн продовольства, значна частина якого ще придатна до споживання. Водночас понад 12,7 млн українців потребують гуманітарної допомоги, що робить впровадження фудбенкінгу не лише економічно доцільним, а й соціально необхідним.

«Щороку в Україні може утилізовуватися до 2,5 мільйона тонн продовольства — це до 15−20% від обсягів виробництва та споживання. Наше завдання — максимально скоротити ці втрати і спрямувати такі продукти на підтримку людей, які цього потребують», — наголосив Тарас Висоцький.

Як працюватиме фудбенкінг

Фудбенкінг передбачає чітку модель взаємодії: виробники та ритейлери передаватимуть непродані, але безпечні продукти до банків продовольства — неприбуткових організацій, які здійснюватимуть їх сортування, зберігання та формування продуктових наборів. Надалі ці продукти або готові страви безкоштовно передаватимуться людям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Наразі така практика в Україні існує на добровільних засадах, однак мета держави — зробити її системною.

Для цього планується ухвалення окремого закону «Про банки продовольства», а також внесення змін до податкового та екологічного законодавства. Зокрема, йдеться про запровадження двох типів термінів придатності, податкові стимули для бізнесу та обов’язок великих ритейлерів передавати непродані продукти.

Що це дасть

Очікується, що впровадження системи фудбенкінгу дозволить:

  • зменшити обсяги харчових відходів і витрати на їх утилізацію (які нині сягають майже 9,6 млрд грн на рік);
  • забезпечити продовольством мільйони українців, зокрема внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів і людей з інвалідністю;
  • знизити навантаження на державний бюджет;
  • створити додаткові стимули для соціально відповідального бізнесу.

Важливо, що всі вимоги до безпечності харчових продуктів залишатимуться незмінними. Контроль здійснюватимуть відповідні державні органи, а відповідальність за якість і належні умови зберігання нестимуть банки продовольства.

Тарас Висоцький додав, що наразі проміжна ціль — до 50% нереалізованих, але придатних продуктів направляти на соціальні потреби. У довгостроковій перспективі — до 80%, що відповідатиме кращим європейським практикам.

Нагадаємо

Банки продовольства (food banks) — це глобальна мережа логістичних хабів, які спеціалізуються на перерозподілі надлишків їжі від виробників до тих, хто її потребує. Це не просто благодійні їдальні, а потужні організації, що поєднують боротьбу з голодом та захист довкілля. Перший банк продовольства був заснований у 1967 році в місті Фенікс, штат Аризона (США).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
24 березня 2026, 9:05
#
Это фсье брехня!!!
Уже Зеленский дал команду Ярмаку, и своим «зеленим трутням» подготовить списки этих продуктов и свозить на засекреченные склады, а потом раздавать своим пасипакам!!! А то что останется переправлять пароходами на свой остров в Карибском море. ВЕДЬ, все знают что Зеленский на украденные деньги купил остров с домом бывшего губернатора Карибских островов.

Оце здобули при зелених (С)

…кажется так надо писать подобные новости на фиаловских СМИ?
сторінку переглядає GrugoriyHoland и 16 незареєстрованих відвідувачів.
