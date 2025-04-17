Ветерани та люди з інвалідністю внаслідок війни зможуть безкоштовно застрахувати авто

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 12295-д щодо компенсацію витрат за автоцивілку для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Про це в телеграм-каналі написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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«За» законопроєкт проголосувало 285 народних депутатів.

Що пропонує законопроєкт

Законопроєктом пропонується запровадити компенсацію витрат на автоцивілку для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, шляхом:

• встановлення на постійній основі зменшення на 50% для страхувальника — особи з інвалідністю внаслідок війни розміру страхової премії за внутрішнім договором страхування щодо транспортного засобу, який має робочий об'єм двигуна до 2500 см кубічних або потужність електродвигуна до 100 кіловат включно та належить йому на праві власності, за умови керування таким транспортним засобом виключно страхувальником або особою, яка також належить до інших категорій, які мають право на знижку, та використання транспортного засобу без мети надання платних послуг з перевезення пасажирів та/або вантажу;

• встановлення з 1 січня 2025 року протягом дії воєнного стану та 1 року після його закінчення права на компенсацію витрат на страхові премії на оплату страхових премій за внутрішніми договорами страхування з Держбюджету.

Крім того, пропонується:

надання права Уряду встановлювати порядок, умови та розмір компенсації іншим категоріям осіб, які мають право на знижку 50% відповідно до Закону, що забезпечує додаткову гнучкість у реалізації положень Закону та можливість врахування специфічних потреб цих категорій громадян;

встановлення, що у разі відсутності договору страхування для зазначених категорій громадян шкода, завдана ними з 1 січня 2025 року до 30 червня 2025 року, підлягає компенсації коштом централізованого страхового резервного фонду захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах МТСБУ.