Revolut зберігає інтерес до виходу на ринок України

Необанк Revolut зберігає стратегічний інтерес до запуску своїх фінансових послуг в Україні, попри припинення обслуговування місцевих клієнтів через вимоги національного регулятора. Про це повідомляє інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна».

Діалог з регулятором та стратегія тестування

Керівник відділу розвитку Revolut у країнах Європи Віктор Стопа під час виступу на профільній конференції FIBE-2026 у Берліні заявив, що між компанією та Національним банком України немає конфлікту. Він наголосив, що фінансовий сектор має значно вищий регуляторний поріг порівняно з електронною комерцією, тому вихід на кожен новий ринок супроводжується специфічними викликами.

Представник компанії наразі не назвав точної дати відновлення послуг для українців. За його словами, необанк використовує стратегію тестування: компанія запускає частину продукту на новому ринку, аналізує рівень впровадження, а далі або посилює просування, або тимчасово згортає діяльність для оптимізації процесів перед повноцінним поверненням.

Курс на локалізацію та фінансові показники

Початкова мета Revolut, заснованого у 2015 році в Лондоні, полягала у створенні універсального глобального банку. Проте зараз компанія переходить до глибокої локалізації на найбільш перспективних ринках, адаптуючись до місцевих податкових та нормативних вимог. Зокрема, у Західній Європі новою штаб-квартирою стане Париж — там компанія обслуговує понад 25 мільйонів клієнтів, оформлює французьку ліцензію та планує інвестувати 1 мільярд євро. У Польщі та Італії фінтех уклав партнерства з місцевими сервісами Bizum та pagoPA для інтеграції звичних для населення платіжних рішень.

Глобальні фінансові показники компанії стрімко зростають. За підсумками 2025 року виторг необанку збільшився на 46% (до 5,3 млрд євро), а прибуток до оподаткування зріс на 57%, досягнувши 2 млрд євро. Кількість користувачів у 40 країнах присутності збільшилася на 30% — до 68,3 млн осіб (стратегічна ціль становить 100 млн). В Україні компанія вже має власну дочірню IT-структуру (ТОВ «Револют Технолоджіз Юкрейн»), яка займається розробкою програмного забезпечення.

Передісторія ліцензійного питання в Україні

Revolut офіційно вийшов на український ринок 11 лютого 2025 року після півторамісячного бета-тестування. Компанія планувала працювати на основі ліцензії Європейського центрального банку, виданої її литовському підрозділу (Revolut Bank UAB). Проте за два тижні НБУ висунув жорстку вимогу щодо необхідності отримання української ліцензії. За даними Нацбанку, українці встигли відкрити в додатку до 100 тисяч рахунків.

У результаті Revolut був змушений попередити користувачів про закриття їхніх українських рахунків до 22 лютого 2026 року, паралельно продовжуючи діалог з НБУ щодо легалізації своєї діяльності.

Регуляторні марафони як стандартна практика

Довготривалі переговори з центральними банками щодо отримання локальних ліцензій є звичним етапом масштабування Revolut. За даними відкритих джерел, компанія має багаторічний досвід проходження складних комплаєнс-процедур (перевірок на відповідність законодавству) навіть на своєму домашньому ринку. Щоб отримати банківську ліцензію у Великій Британії від місцевого Управління пруденційного регулювання (PRA), фінтеху знадобилося більше трьох років — дозвіл з певними операційними обмеженнями компанія здобула лише влітку 2024 року. Водночас регуляторний тиск не заважає капіталізації бізнесу: у серпні 2024 року, після вторинного продажу акцій, ринкова оцінка Revolut досягла 45 мільярдів доларів США, що закріпило за ним статус найдорожчого технологічного стартапу Європи.