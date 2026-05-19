Як купити акції Apple чи Nvidia без брокерського рахунку: що таке токенізовані цінні папери та навіщо вони потрібні українським інвесторам

Американський фондовий ринок залишається одним із найбажаніших напрямків для інвесторів із усього світу, та одним із найважкодоступніших для українців. Щоб купити акції, наприклад, Apple або Nvidia, через традиційного брокера, потрібно відкрити рахунок у закордонній фінансовій установі, пройти тривалу верифікацію, здійснити міжнародний банківський переказ і нерідко — задовольнити вимоги щодо мінімального депозиту. У воєнний час ці бар'єри стали ще відчутнішими. Але у 2025 році з'явився альтернативний шлях, про який поки що знають небагато: токенізовані цінні папери. Як він влаштований та чи підходить українському інвестору, розбираємося на прикладі Bitget — криптобіржі, яка торгує понад 200 токенізованими акціями та ETF і є одним із лідерів у цьому сегменті.

Що таке токенізована акція

Токенізована акція — це цифровий токен на блокчейні, прив'язаний до реальної акції публічної компанії у співвідношенні 1:1. Коли хтось купує, наприклад, токен AAPLon — цифровий аналог акції Apple, за лаштунками процесу відбувається наступне: ліцензований брокер купує відповідну реальну акцію і передає її на зберігання регульованому кастодіану (ліцензованому зберігачу активів). Токен у блокчейні є цифровим підтвердженням цього факту. Ціна токена рухається синхронно з ціною реальної акції на фондовій біржі.

Ключова відмінність від традиційного брокерського рахунку — не лише у способі оформлення, а й в тому, де зберігається актив і як відбувається торгівля. Токенізовані акції торгуються на криптобіржах за допомогою стейблкоїнів — зокрема, USDT і USDC. Вся транзакція відбувається всередині криптоінфраструктури: без банківських переказів, без валютної конвертації і без необхідності відкривати окремий брокерський рахунок.

Ринок, про який досі мало хто знає

Це новий ринок, і він розвивається з приголомшливою швидкістю. На початку 2025 року сукупна капіталізація токенізованих акцій становила менш ніж $30 млн. До кінця року вона перевищила $1,2 млрд — тобто зросла майже на 3 000% менш ніж за 12 місяців. Аналітики Token Terminal порівнюють поточний стан ринку зі стейблкоїнами 2020 року: тоді мало хто помічав цей сегмент, а сьогодні він оцінюється у $300 млрд. Citi Group прогнозує, що загальний ринок токенізованих реальних активів — від нерухомості до цінних паперів — може сягнути $4−5 трлн до 2030 року.

Серед ключових гравців, що формують цей сегмент, — Ondo Finance: платформа, заснована колишнім банкіром Goldman Sachs, яка сьогодні контролює понад 70% ринку токенізованих акцій і нещодавно перевищила $1 млрд загального обсягу активів під управлінням. Саме через інфраструктуру Ondo токенізовані акції стали доступними на Bitget.

Як це влаштовано на Bitget

У вересні 2025 року Bitget запустив торгівлю токенізованими акціями та ETF через офіційну інтеграцію з Ondo Finance — одним із найбільших у світі провайдерів токенізованих реальних активів. Схема працює так: брокерська компанія Alpaca Markets купує реальні акції на NYSE чи Nasdaq, кастодіан BitGo зберігає їх у рамках ліцензованої інфраструктури, а Ondo випускає токени, які надходять до розділу Stocks на Bitget.

Сьогодні на платформі доступно понад 200 токенізованих акцій та ETF. Серед них — акції Apple (AAPLon), Nvidia (NVDAon), Tesla (TSLAon), Microsoft (MSFTon), Meta (METAon), Amazon (AMZNon), Alphabet (GOOGLon), AMD (AMDon). Серед індексних продуктів — ETF SPYon (S&P 500), QQQon (Nasdaq-100) та інші. За даними Bitget, у грудні 2025 року платформа утримувала близько 89% ринку токенізованих акцій серед криптобірж, а обсяг торгів за перший тиждень після масштабного розширення перевищив $88 млн.

Торгівля ведеться у форматі 24/5: щодня цілодобово з понеділка до п'ятниці, відповідно до торгового календаря американських бірж. Торговельна комісія становить 0,5% для обох сторін угоди, додаткових комісій (газових витрат) за транзакції в мережі немає. Мінімальний розмір інвестиції — $1, що відкриває можливість дробового інвестування: купити частку акції Apple чи Nvidia без необхідності викладати повну вартість одного паперу.

Від гривні до токена: практичний маршрут

Для українського інвестора шлях виглядає так. Спочатку потрібно зареєструватись на Bitget і пройти верифікацію особи — KYC є обов'язковим. Для цього підійдуть стандартні документи: паспорт, ID-картка або водійське посвідчення. Після верифікації рахунок поповнюється через P2P-торгівлю, банківську картку, банківський переказ або криптовалюту. P2P-торгівля дозволяє конвертувати гривню в USDT безпосередньо в межах платформи — без потреби у валютному рахунку чи міжнародному переказі.

Далі в інтерфейсі Bitget потрібно перейти в розділ Trade, потім — Onchain, потім — Stocks. Там відображається повний каталог токенізованих акцій з актуальними цінами. Після вибору активу і введення суми угода виконується майже миттєво. Bitget підтверджує, що токенізовані акції доступні для українських користувачів, які пройшли верифікацію і відповідають вимогам платформи. Виняток — окуповані українські території (Крим, Луганська та Донецька області), де сервіс недоступний, відповідно до санкційних вимог. Платформа також рекомендує користувачам перевіряти відповідність таких операцій поточному українському законодавству.

Токенізовані акції проти CFD: у чому різниця

На Bitget паралельно існує інший спосіб отримати експозицію до американських акцій — через CFD (контракти на різницю цін) у розділі TradFi, що працює через інфраструктуру MetaTrader 5. Важливо розуміти принципову відмінність між цими продуктами.

CFD — це дериватив із кредитним плечем, призначений для активної спекулятивної торгівлі. Він дає цінову експозицію до акції, але не передбачає жодного права власності, а ризики від плеча можуть значно перевищувати первісне вкладення. Токенізована акція, навпаки, — це спотовий інструмент без плеча: кожен токен підкріплений реальним папером у кастодіана. Відповідно, CFD підходить трейдерам, що грають на короткострокових рухах, тоді як токенізована акція орієнтована на тих, хто прагне ринкової експозиції до якісних активів на середній або довший горизонт.

Підводні камені: що треба знати до покупки

Чесна розмова про цей інструмент неможлива без переліку обмежень:

Токенізовані акції на Bitget не надають права голосу на акціонерних зборах — це синтетична експозиція, а не пряме акціонерство. Неоднозначним залишається питання дивідендів: продукт орієнтований на цінову участь у ринку, а не на традиційні акціонерні права, тому розраховувати на стабільні дивідендні виплати не варто. Існує регуляторна невизначеність — і в Україні, і у світі. Ринок токенізованих цінних паперів розвивається значно швидше, ніж встигає реагувати законодавство, тому правовий статус таких активів може змінюватись. Зберігаються стандартні ризики криптоінфраструктури: вразливості смарт-контрактів, платформний ризик, технічні збої. Торгівля ведеться лише у будні — на вихідних і в американські святкові дні угоди недоступні.

Що це означає для українського інвестора

Для людини, яка хоче вкласти $50 чи $500 в американський технологічний сектор, але не готова місяцями відкривати рахунок у закордонного брокера, токенізовані акції — реальна і вже доступна альтернатива. Це не ідеальний замінник повноцінного брокерського рахунку: без права голосу, з неоднозначністю щодо дивідендів і регуляторною невизначеністю. Але для цінового доступу до Apple, Nvidia чи S&P 500 із мінімальним порогом входу і без банківських посередників — це вже працюючий інструмент.

За даними самого Bitget, частка традиційних активів у торговельній активності користувачів платформи зросла з майже нуля до 20−40% протягом останніх кварталів — найшвидше зростання серед некриптових активів за всю історію платформи. Нагадаємо, що це ринок, який виріс майже на 3 000% за один рік, і ще перебуває на самому початку. І тепер він доступний для українців.

Торгівля криптоактивами, CFD та іншими інструментами може бути пов'язана з ризиком втрати коштів. Матеріал не є інвестиційною рекомендацією, фінансовою консультацією або пропозицією здійснювати операції з відповідними інструментами. Перед прийняттям будь-яких рішень варто самостійно оцінити власний досвід, фінансовий стан і рівень прийнятного ризику.