14 травня 2026, 15:33

Інвестиції в київський ТЦ — від 1000 грн. S1 REIT відкрила продажі нового фонду

Інвестиційна компанія S1 REIT розпочала продажі інвестиційних сертифікатів свого нового REIT-фонду — S1 Plaza Позняки. Розмір первинної інвестиції становить лише 1 000 грн з можливістю доінвестиції від 100 грн.

В активах S1 Plaza Позняки — торговий центр площею біля 5000 квадратних метрів площ в Києві. Як зазначають в компанії, загальний обсяг емісії сертифікатів складає 600 млн грн. «Унікальна локація поруч за станцією метро „Позняки“ забезпечить високий клієнтський трафік. Такий формат комерції є найбільш перспективним для Києва. За даними UTG, найнижча вакантність торгових площ характерна для районних ТЦ, розташованих біля місць концентрованого проживання населення. Вона становить лише 6,5%. Для порівняння: середня вакантність столичних ТРЦ — близько 13%», — повідомив комерційний директор S1 REIT Віктор Бойчук.

Запланована дохідність фонду складає 10,4% у валюті*. Важливо, що виплати дивідендів інвесторам передбачаються з першого місяця ще під час будівництва нового ТЦ. Як повідомляють в S1 REIT, щомісячна дивідендна дохідність буде реалізована за рахунок капіталізації об'єкта нерухомості та ефективного управління активами фонду.

Таким чином, пересічному українцю тепер доступне альтернативна опція зручного примноження капіталу на базі професійної комерційної нерухомості. До ОВДП, які чимдалі стають популярнішими серед роздрібних інвесторів, доєднався інструмент, який дозволяє інвестувати в дохідну нерухомість, але з чеком, співставним розміру первинної інвестиції в державні облігації.

«Ми очікуємо, що потенційних інвесторів приваблять не лише якісні характеристики об'єкта, а й суттєво нижчий поріг входу. Це найінклюзивніша пропозиція у нашому портфелі. Якщо для фондів S1 ВДНГ та S1 Obolon первинна інвестиція становить щонайменше 122 000 грн, то у новому фонді поріг входу значно нижчий — від 1000 грн. Фактично це найдешевший вхідний квиток на ринок якісної комерційної нерухомості Києва. І цей квиток доступний майже будь-кому», — зауважив комерційний директор компанії.

Раніше в активах фондів S1 REIT були квартири в прибуткових будинках. Як зазначили у S1 REIT запуск фонду S1 Plaza Позняки є частиною стратегії розширення портфеля і поступового формування збалансованої структури активів, що включає не лише житлові квадратні метри, а й комерційні площі.

* Інвестиції у фонди S1 Reit захищають інвестора від багатьох ризиків, але не від усіх. Запланований прибуток не гарантується. Результати діяльності фонду у минулому не є гарантією доходів в майбутньому. Перед інвестуванням ознайомтесь із регламентом та зверніться до фінансового консультанта.

Джерело: Мінфін
