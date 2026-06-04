НБУ оновив вимоги до безпеки банківських приміщень: що зміниться

Правління Національного банку України затвердило постанову № 58, яка змінює правила безпеки та технічного захисту приміщень фінансових установ. Документ впроваджує сучасні стандарти захисту касових вузлів, оновлені вимоги до систем відеофіксації, а також поширює ці правила на банки фінансової інклюзії.

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Ключові нововведення

Серед ключових нововведень — перехід України на європейські класи кулетривкості для захисного скління та конструкцій відповідно до стандартів EN 1063 та EN 1522. У зв'язку з цим банкам необхідно буде оперативно переглянути внутрішні регламенти та модернізувати технічне оснащення робочих місць касирів.

Зміни зачеплять і системи відеоконтролю за касовими операціями. Регулятор встановив жорсткі параметри для розташування техніки: тепер біля кожного вікна касира обов'язково має функціонувати окрема відеокамера. Її встановлюватимуть на висоті 1−1,5 метра, щоб чітко фіксувати зону передачі готівкових коштів з боку клієнта.

Нові правила та вимоги постанови наберуть чинності з 31 липня 2026 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Національний банк затвердив зміни до порядку організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, а також контролю за реалізацією санкцій. Оновлені правила покликані підвищити ефективність наглядових функцій регулятора, імплементувати директиви ЄС та привести нормативну базу у відповідність до чинного законодавства України.