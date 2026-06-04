У monobank заявили про різке скорочення втрат клієнтів від шахраїв

У травні шахраї вкрали у клієнтів monobank удвічі менше коштів, ніж у квітні. Про це повідомив один із співзасновинків Олег Гороховський .

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За його словами, такої позитивної динаміки ще не фіксували.

Однією з головних причин зниження втрат стало те, що клієнти почали краще розпізнавати шахрайські схеми та запам’ятали ключове правило безпеки: «mono не телефонує».

Саме телефонні дзвінки від нібито працівників банку тривалий час залишалися одним із найпоширеніших способів обману клієнтів. Шахраї намагалися отримати доступ до карток, рахунків або персональних даних, використовуючи психологічний тиск та терміновість.

Тепер у mono закликають клієнтів запам’ятати ще одне важливе правило: банки ніколи не просять клієнтів встановлювати будь-які застосунки.