12 квітня 2026, 15:05

Україна створює власну мовну модель «Сяйво»: архіви надали 10 терабайтів даних для навчання ШІ

В Україні триває розробка національної великої мовної моделі (LLM) під назвою «Сяйво». Головна мета проєкту — створити штучний інтелект, який максимально точно розумітиме український культурний контекст, історію та унікальні діалекти. Про деталі розробки повідомив в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Архівні фонди

Ключовим етапом навчання моделі став збір унікальних даних, які раніше не використовувалися для тренування глобальних чат-ботів. До ініціативи вже долучилися понад 50 організацій.

Найбільшим постачальником «знань» став Укрдержархів, який передав для розробки 10 терабайтів інформації. Для порівняння, цей обсяг даних еквівалентний бібліотеці з 70 тисяч друкованих книжок. Це перший випадок в історії України, коли архівні фонди безпосередньо залучені до створення передових цифрових сервісів.

Плани до кінця 2026 року

За словами Борнякова, Україна вже займає провідні позиції у світі за темпами оцифрування архівів. Проте в уряді планують значне масштабування. Зараз у цифровому форматі доступно близько 150 млн копій документів.

Прогнозується, що до кінця 2026 року кількість цифрових копій перевищить 200 млн. Усі ці дані стануть базою для тренування «Сяйва».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
SergValin
12 квітня 2026, 17:10
Крайне интересно, какой у проекта бюджет -- и зачем этот проект вообще нужен.
Oleksii Ch
12 квітня 2026, 19:22
10 терабайт тексту для навчання LLM — це взагалі не цифра.
Особливо, якщо там застаріле все.
