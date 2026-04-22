Кількість зареєстрованих через «Дію» ФОПів перевищила мільйон

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 квітня 2026, 10:55

Кількість зареєстрованих через «Дію» ФОПів перевищила мільйон

«Дія» зафіксувала подолання історичної позначки — понад один мільйон громадян легалізували свій малий бізнес у режимі онлайн. Про це повідомляє пресслужба сервісу.

«Дія» зафіксувала подолання історичної позначки — понад один мільйон громадян легалізували свій малий бізнес у режимі онлайн.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Темпи відкриття та географія бізнесу

Щодобово громадяни створюють у середньому 600 нових фізичних осіб-підприємців (ФОП). Найбільша підприємницька активність фіксується у Києві, а також у Дніпропетровській, Львівській, Київській, Харківській та Одеській областях. При цьому статистика свідчить про значну частку жіночого підприємництва у нових реєстраціях — 60% мікробізнесів започатковують жінки.

Популярні напрямки та швидкість оформлення

Найчастіше нові підприємці обирають для старту роздрібну торгівлю через інтернет. Також до переліку найбільш затребуваних видів діяльності увійшли сфера інформаційних технологій та програмування, реалізація продуктів харчування, а також освітні послуги й інші інформаційні сервіси. Цифровізація процесу дозволила суттєво мінімізувати час на обробку даних: найшвидша фіксація статусу підприємця тривала лише дві секунди з моменту подання електронної заяви до повного завершення процедури.

Контекст

Загальна макроекономічна ситуація у сегменті мікробізнесу також демонструє позитивну динаміку. За даними аналітичної платформи Опендатабот, протягом першого кварталу 2026 року в Україні загалом розпочали роботу майже 64 тисячі фізосіб-підприємців, тоді як припинили діяльність близько 52,6 тисячі, що забезпечило чистий ринковий приріст на понад 11 тисяч суб'єктів господарювання. Крім того, невеликі підприємства є суттєвим драйвером ринку праці: згідно з квітневою звітністю Державної податкової служби, цей сегмент економіки забезпечує офіційними робочими місцями понад 817 тисяч найманих працівників по всій країні.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+6
Romanenkas17
Romanenkas17
22 квітня 2026, 11:42
#
Закриваються старим способом, через податкову. Кількість закритих фопів, компаній — більше 2-х мільйонів. Чергова брехня. А ще зима буде з дорогим паливом для генераторів… поскачемо)
+
0
Lesya31
Lesya31
22 квітня 2026, 11:48
#
Так великі фірми, ФОПи закриваються, а мікро жіночі відкриваються? Це ж погано, кому ви втираєте?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами