Кількість зареєстрованих через «Дію» ФОПів перевищила мільйон

Темпи відкриття та географія бізнесу

Щодобово громадяни створюють у середньому 600 нових фізичних осіб-підприємців (ФОП). Найбільша підприємницька активність фіксується у Києві, а також у Дніпропетровській, Львівській, Київській, Харківській та Одеській областях. При цьому статистика свідчить про значну частку жіночого підприємництва у нових реєстраціях — 60% мікробізнесів започатковують жінки.

Популярні напрямки та швидкість оформлення

Найчастіше нові підприємці обирають для старту роздрібну торгівлю через інтернет. Також до переліку найбільш затребуваних видів діяльності увійшли сфера інформаційних технологій та програмування, реалізація продуктів харчування, а також освітні послуги й інші інформаційні сервіси. Цифровізація процесу дозволила суттєво мінімізувати час на обробку даних: найшвидша фіксація статусу підприємця тривала лише дві секунди з моменту подання електронної заяви до повного завершення процедури.

Контекст

Загальна макроекономічна ситуація у сегменті мікробізнесу також демонструє позитивну динаміку. За даними аналітичної платформи Опендатабот, протягом першого кварталу 2026 року в Україні загалом розпочали роботу майже 64 тисячі фізосіб-підприємців, тоді як припинили діяльність близько 52,6 тисячі, що забезпечило чистий ринковий приріст на понад 11 тисяч суб'єктів господарювання. Крім того, невеликі підприємства є суттєвим драйвером ринку праці: згідно з квітневою звітністю Державної податкової служби, цей сегмент економіки забезпечує офіційними робочими місцями понад 817 тисяч найманих працівників по всій країні.