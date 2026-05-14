Ціни на нафту зросли напередодні зустрічі Трампа із Сі в Пекіні

Ціни на нафту в четвер, 14 травня, незначно підвищилися. Ринки уважно стежать за важливою зустріччю президента США Дональда Трампа та голови Китаю Сі Цзіньпіна, очікуючи, чи допоможе вона наблизити вирішення війни з Іраном. Про це повідомляє Reuters.

Динамика цін

Станом на 10:14 за ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на $0,45 (0,43%) до $106,08 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) зросла на $0,41 (0,41%) до $101,43 за барель.

Напередодні обидва еталонні сорти нафти подешевшали через занепокоєння інвесторів можливим підвищенням відсоткових ставок у США на тлі інфляційного тиску, спричиненого високими цінами на пальне. Brent втратила понад $2 за барель, а WTI — понад $1.

Зустріч в Пекіні

Очікується, що Трамп закликатиме Китай переконати Тегеран укласти угоду з Вашингтоном для припинення конфлікту. Водночас аналітики сумніваються, що Сі буде готовий надто тиснути на давнього стратегічного партнера Китаю.

На початку дводенного саміту в четвер Сі заявив Трампу, що торговельні переговори просуваються вперед, однак попередив: розбіжності щодо Тайваню можуть поставити відносини між країнами на небезпечний шлях.

Заяви китайського лідера, які цитує агентство Xinhua, задали тон зустрічі, яку Трамп назвав, можливо, «найбільшим самітом в історії» після урочистого прийому у Великій залі народних зборів у Пекіні.

Що кажуть аналітики

«Ринок нафти наразі перебуває у режимі очікування», — зазначили аналітики ING у четвер. Вони додали, що ринок, можливо, покладає надто великі надії на те, що переговори США та Китаю дадуть позитивний результат щодо війни з Іраном. Ормузька протока — один із ключових світових маршрутів постачання енергоносіїв — залишається переважно заблокованою з початку війни наприкінці лютого.

«Якщо не вдасться досягти суттєвого прогресу у відновленні судноплавства через протоку, у США може залишитися небагато варіантів, окрім нового військового втручання», — заявив аналітик IG Тоні Сикамор.

Тим часом Іран, схоже, посилив контроль над протокою, уклавши угоди з Іраком і Пакистаном щодо транспортування нафти та скрапленого природного газу з регіону.

Китайський супертанкер, який перевозив два мільйони барелів іракської нафти, у середу пройшов через протоку після більш ніж двох місяців простою в Перській затоці. Це був лише третій нафтовий танкер, який залишив протоку від початку війни.

Міжнародне енергетичне агентство у середу заявило, що цього року світова пропозиція нафти буде нижчою за попит, оскільки війна серйозно вдарила по нафтовидобутку на Близькому Сході та призводить до безпрецедентного скорочення запасів. Раніше агентство прогнозувало профіцит на ринку.