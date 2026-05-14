Глава Nvidia прилетів до Китаю з Трампом, щоб розблокувати продаж чипів H200

США дозволили приблизно десяти китайським компаніям купувати H200 — другий за потужністю ШІ-чип компанії Nvidia. Водночас жодної поставки поки не відбулося. Велика технологічна угода фактично зависла у повітрі, через що генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг приєднався до саміту в Пекіні, щоб вирішити це питання. Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

Спочатку Хуанга не було у списку делегації Білого дому до Пекіна, однак, за словами джерела, він приєднався до поїздки після запрошення президента США Дональда Трампа. Трамп забрав його на борт в Алясці дорогою на саміт із головою Китаю Сі Цзіньпіном.

Ситуація демонструє, як технологічне суперництво між США та Китаєм починає блокувати навіть уже погоджену торгівлю. У результаті Nvidia — найдорожча компанія світу та провідний виробник чипів — опинилася між двома конкуруючими державними інтересами.

До посилення американських експортних обмежень Nvidia контролювала близько 95% китайського ринку передових чипів. Китай раніше забезпечував 13% доходів компанії, а сам Хуанг оцінював ринок штучного інтелекту Китаю цього року у $50 млрд.

Хто отримав дозвіл на придбання чипів

За словами джерел, Міністерство торгівлі США дозволило закупівлю H200 таким китайським компаніям, як Alibaba, Tencent, ByteDance та JD.com.

Також дозвіл отримали кілька дистриб’юторів, зокрема Lenovo і Foxconn. Покупці можуть купувати чипи безпосередньо у Nvidia або через цих посередників. За умовами ліцензії США кожен схвалений клієнт може придбати до 75 тисяч чипів.

Імена затверджених покупців та характер їхніх домовленостей із Nvidia і дистриб’юторами щодо цих чипів раніше не розголошувалися.

Lenovo підтвердила Reuters, що компанія «є однією з кількох компаній, яким дозволено продавати H200 у Китаї в межах експортної ліцензії Nvidia».

У четвер Хуанг заявив китайському державному телеканалу CCTV, що сподівається: Трамп і Сі використають свої добрі відносини для покращення двосторонніх зв’язків.

Поставок поки немає

Попри схвалення з боку США, угоди фактично зупинилися, оскільки китайські компанії пригальмували закупівлі після рекомендацій із Пекіна, повідомило одне з джерел.

За його словами, зміна позиції Китаю частково пов’язана зі змінами з американського боку, хоча що саме змінилося — незрозуміло.

Водночас у Пекіні зростає тиск із вимогою заблокувати або жорстко перевіряти такі закупівлі, повідомило ще одне джерело.

Міністр торгівлі США Говард Латнік минулого місяця фактично підтвердив це на слуханнях у Сенаті, заявивши, що китайський уряд поки не дозволяє компаніям купувати ці чипи, оскільки прагне зосередити інвестиції на власній галузі.

Обережність Пекіна пояснюється стратегічними міркуваннями: влада Китаю побоюється, що імпорт американських чипів може послабити розвиток власних ШІ-технологій. Хоча китайські чипи поки відстають від Nvidia, компанії на кшталт DeepSeek дедалі активніше заявляють про використання вітчизняних рішень, зокрема чипів Huawei.

Такий перехід до Huawei підкреслює складне становище Nvidia на китайському ринку. Хуанг уже попереджав, що американські експортні обмеження підривають позиції компанії, а її частка на ринку ШІ-прискорювачів у Китаї фактично впала до нуля.

Складні умови

Завершення угод ускладнюють численні вимоги з обох сторін. Американські правила, ухвалені у січні, зобов’язують китайських покупців довести наявність достатніх заходів безпеки та гарантувати, що чипи не використовуватимуться у військових цілях.

Крім того, Nvidia повинна підтвердити наявність достатніх запасів чипів у США.

Трамп також домовився про механізм, за яким США отримуватимуть 25% доходів від продажу чипів. Через американське законодавство це вимагає, щоб чипи спочатку проходили через територію США перед відправленням до Китаю.

У Пекіні така схема викликала занепокоєння через можливі ризики втручання або прихованих вразливостей, хоча джерела описують її радше як юридичний обхідний механізм.

Контроль у Китаї посилився після того, як Держрада КНР ухвалила два нові регулювання щодо безпеки ланцюгів постачання. Це запустило масштабну кампанію з пошуку та усунення потенційної залежності від іноземних технологій у критичній інфраструктурі.

Тривале затягування угод підтримують жорсткі критики Китаю у Вашингтоні. Вони відкидають аргументи адміністрації Трампа про те, що такі продажі можуть стримати китайських конкурентів від скорочення відставання від американських виробників чипів.

«Будь-яка угода, яка дозволяє Nvidia продавати більше чипів Китаю, означає менше чипів Nvidia для американських компаній і меншу перевагу США над Китаєм у сфері штучного інтелекту», — заявив старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Кріс Макгуайр.

