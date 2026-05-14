Головний конкурент Nvidia вийшов на біржу з оцінкою $40 млрд

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 травня 2026, 12:12

Головний конкурент Nvidia вийшов на біржу з оцінкою $40 млрд

Виробник чіпів для штучного інтелекту Cerebras Systems залучив $5,5 млрд під час IPO, а його капіталізація досягла $40 млрд, повідомила Financial Times.

Виробник чіпів для штучного інтелекту Cerebras Systems залучив $5,5 млрд під час IPO, а його капіталізація досягла $40 млрд, повідомила Financial Times.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЧому це важливоРозміщення стало першою перевіркою інтересу інвесторів до ІІ-компаній перед очікуваним виходом на біржу OpenAI та Anthropic, які можуть піти за SpaceX Ілона Маска вже цього року, зазначає газета.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чому це важливо

Розміщення стало першою перевіркою інтересу інвесторів до ІІ-компаній перед очікуваним виходом на біржу OpenAI та Anthropic, які можуть піти за SpaceX Ілона Маска вже цього року, зазначає газета.

Попит на акції

Високий попит на акції Cerebras змусив банкірів кілька разів підвищувати вартість розміщення. У результаті компанія встановила ціну на рівні $185 за папір увечері 13 травня. Попередні плани щодо залучення коштів становили $4,8 млрд, що майже вдвічі перевищує початкові плани за розміром IPO у $3,5 млрд.

Оцінка є значним зростанням порівняно з вересневим раундом фінансування, коли стартап з Кремнієвої долини оцінили в $8,1 млрд. Торги паперами повинні розпочатися вже цього четверга, 14 травня, на біржі Nasdaq під тикером CBRS.

Як і інші виробники чіпів, Cerebras виграє від дефіциту обчислювальних потужностей, необхідних технологічним гігантам та ШІ-стартапам, пише FT. Нинішній дефіцит посилився з появою інструментів на кшталт Claude Code, яким потрібно ще більше потужностей для обробки запитів.

Торік Cerebras отримала операційний збиток $146 млн при виручці $510 млн, який зріс на 76% у річному вираженні.

Технологія Cerebras використовує цілі пластини кремнію для створення чіпа розміром зі столову тарілку — у 58 разів більше за GPU (графічні процесори) від Nvidia, які домінують на ринку ІІ.

Cerebras стверджує, що великий розмір добре підходить для обробки запитів, оскільки не вимагає зв'язувати безліч дрібних чипів, що може сповільнювати відповіді.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами