Головний конкурент Nvidia вийшов на біржу з оцінкою $40 млрд

Виробник чіпів для штучного інтелекту Cerebras Systems залучив $5,5 млрд під час IPO, а його капіталізація досягла $40 млрд, повідомила Financial Times.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чому це важливо

Розміщення стало першою перевіркою інтересу інвесторів до ІІ-компаній перед очікуваним виходом на біржу OpenAI та Anthropic, які можуть піти за SpaceX Ілона Маска вже цього року, зазначає газета.

Попит на акції

Високий попит на акції Cerebras змусив банкірів кілька разів підвищувати вартість розміщення. У результаті компанія встановила ціну на рівні $185 за папір увечері 13 травня. Попередні плани щодо залучення коштів становили $4,8 млрд, що майже вдвічі перевищує початкові плани за розміром IPO у $3,5 млрд.

Оцінка є значним зростанням порівняно з вересневим раундом фінансування, коли стартап з Кремнієвої долини оцінили в $8,1 млрд. Торги паперами повинні розпочатися вже цього четверга, 14 травня, на біржі Nasdaq під тикером CBRS.

Як і інші виробники чіпів, Cerebras виграє від дефіциту обчислювальних потужностей, необхідних технологічним гігантам та ШІ-стартапам, пише FT. Нинішній дефіцит посилився з появою інструментів на кшталт Claude Code, яким потрібно ще більше потужностей для обробки запитів.

Торік Cerebras отримала операційний збиток $146 млн при виручці $510 млн, який зріс на 76% у річному вираженні.

Технологія Cerebras використовує цілі пластини кремнію для створення чіпа розміром зі столову тарілку — у 58 разів більше за GPU (графічні процесори) від Nvidia, які домінують на ринку ІІ.

Cerebras стверджує, що великий розмір добре підходить для обробки запитів, оскільки не вимагає зв'язувати безліч дрібних чипів, що може сповільнювати відповіді.