НБУ по-новому перевірятиме кібербезпеку платежів

Національний банк України ухвалив постанову № 50 , якою уточнив вимоги до надавачів платіжних послуг. Документування та оцінку заходів безпеки можуть проводити лише особи, які не задіяні в основній діяльності компанії та мають дипломи міжнародного чи державного зразка у сфері кіберзахисту, пише Лігазакон.

На що це впливатиме

Цей крок спрямований на підвищення прозорості та якості аудиту систем автентифікації.

Впровадження таких змін є критично важливим для утримання стабільності платіжного ринку та захисту коштів громадян від дедалі складніших видів шахрайства.

Чи може штатний працівник банку проводити перевірку безпеки згідно з новими правилами? Так, але за умови, що він не бере участі в основній операційній діяльності установи та має сертифікат або диплом міжнародного/державного зразка у сфері кіберзахисту.