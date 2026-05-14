Національний банк України ухвалив постанову № 50, якою уточнив вимоги до надавачів платіжних послуг. Документування та оцінку заходів безпеки можуть проводити лише особи, які не задіяні в основній діяльності компанії та мають дипломи міжнародного чи державного зразка у сфері кіберзахисту, пише Лігазакон.
14 травня 2026, 11:25
НБУ по-новому перевірятиме кібербезпеку платежів
На що це впливатиме
Цей крок спрямований на підвищення прозорості та якості аудиту систем автентифікації.
Впровадження таких змін є критично важливим для утримання стабільності платіжного ринку та захисту коштів громадян від дедалі складніших видів шахрайства.
Чи може штатний працівник банку проводити перевірку безпеки згідно з новими правилами? Так, але за умови, що він не бере участі в основній операційній діяльності установи та має сертифікат або диплом міжнародного/державного зразка у сфері кіберзахисту.
Джерело: Мінфін
