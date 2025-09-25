Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» до березня 2027 року

Україна та Європейський Союз домовилися про продовження дії Угоди про лібералізацію вантажних перевезень, відомої як «транспортний безвіз». Завдяки цьому, українські та європейські перевізники не потребуватимуть спеціальних дозволів для здійснення двосторонніх і транзитних перевезень щонайменше до березня 2027 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Значення угоди для економіки

За словами віцепрем'єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби, стабільні вантажні перевезення є запорукою економічної стійкості країни. Угода дозволяє безперешкодно експортувати українські товари та імпортувати критично важливі вантажі.

З моменту підписання угоди в червні 2022 року, частка торгівлі України з ЄС автомобільним транспортом зросла майже на 55%, що підтверджує взаємну вигоду для обох сторін.

Нові зобов'язання України

У рамках продовження «транспортного безвізу» Україна зобов’язалася й надалі адаптувати своє законодавство до європейських стандартів. Зокрема, до кінця 2026 року країна має імплементувати ключові положення, що стосуються:

ділової репутації компаній;

використання смарт-тахографів у вантажівках;

навчання менеджерів-управителів транспортних компаній.

Після 1 липня 2026 року всі нові вантажні транспортні засоби, зареєстровані в Україні, повинні бути обладнані смарт-тахографами.

Моніторинг та подальша співпраця

Для відстеження впливу угоди на економіку була створена робоча група, до складу якої увійшли представники Міністерства розвитку громад та територій, країн-членів ЄС та Єврокомісії. Заступник міністра Сергій Деркач підкреслив, що буде проведене незалежне дослідження для об'єктивної оцінки результатів угоди.