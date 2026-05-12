Імпорт газу в Україну у квітні впав у 28 разів — до мінімуму з кінця 2024 року

Україна у квітні 2026 року імпортувала лише 29 млн куб. м природного газу, що у 28 разів менше, ніж у березні (789 млн куб. м), та у 8 разів менше, ніж у квітні минулого року (219 млн куб. м). Це найнижчий місячний показник з грудня 2024 року, свідчать розрахунки профільного видання ExPro.

Аналітики пояснюють різке скорочення імпорту високими цінами на газ у Європі, які протягом березня залишалися вищими, ніж на українському ринку. У середньому європейський хаб TTF торгувався приблизно на 9 євро/МВт-год дорожче.

Додатковим фактором зростання цін стала геополітична напруга на Близькому Сході, що призвела до перебоїв із постачанням скрапленого природного газу (СПГ) із Катару та ОАЕ. Водночас Україна мала достатні запаси газу в підземних сховищах, що дозволило тимчасово скоротити імпортні закупівлі.

Структура постачання

У квітні основний обсяг газу надходив через Польщу до українських ПСГ — 23,8 млн куб. м, або 83% загального імпорту. Поставки залишалися стабільними на рівні 0,8 млн куб. м на добу.

Ще 4,8 млн куб. м (13%) надійшли з Угорщини напряму до української газотранспортної системи в період 16−22 квітня.

За оцінками ExPro, імпорт здійснювали як державні, так і приватні компанії, однак його обсяги були незначними порівняно з попередніми місяцями.

Загальна динаміка

У січні-квітні 2026 року Україна імпортувала 2,21 млрд куб. м газу, що у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Найбільше газу надійшло з Польщі - 1,03 млрд куб м (46,8% усього імпорту), з Угорщини — 779 млн куб м (35,3%), зі Словаччини — 280 млн куб м (12,7%) та з Південного напрямку — 117 млн куб м (5,2%).