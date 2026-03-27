Туреччина різко розпродає золото: мінус 60 тонн резервів на тлі війни в Ірані

Центральний банк Туреччини здійснив масштабне скорочення своїх золотих запасів, продавши та обмінявши близько 60 тонн дорогоцінного металу загальною вартістю понад 8 мільярдів доларів . Ці радикальні фінансові кроки були зроблені протягом перших двох тижнів після початку військового конфлікту в сусідньому Ірані. Про це повідомляє Investing.com із посиланням на дані Bloomberg.

Хронологія та масштаби втрат

Офіційна статистика турецького регулятора фіксує стрімке та різке скорочення золотовалютних резервів країни. Згідно з опублікованими даними, загальне падіння запасів за два звітні тижні склало 58,4 тонни:

Тиждень до 13 березня 2026 року: резерви зменшилися на 6 тонн.

Тиждень до 20 березня 2026 року: відбувся обвал ще на 52,4 тонни.

Цей відтік знаменує собою одне з найрізкіших скорочень стратегічних резервів країни за останній час.

Механізм угод: прямий продаж та валютні свопи

За інформацією джерел, обізнаних із ситуацією, турецький центробанк використовував два паралельні інструменти для реалізації металу. Частину золота було продано на ринку напряму.

Проте левова частка з цих майже 60 тонн була використана як застава в рамках своп-угод. Регулятор передав золото, щоб терміново залучити натомість іноземну валюту (долари/євро) або додаткову ліквідність у турецьких лірах.

Тиск на світові котирування

Масштабний вихід Туреччини на ринок продавців збігся у часі з ескалацією війни в Ірані. Хоча зазвичай геополітичні конфлікти стимулюють попит на золото як на захисний актив, раптовий викид на ринок десятків тонн турецького металу створив потужний зустрічний тиск. Аналітики зазначають, що ці транзакції стали одним із вагомих факторів, які чинили знижувальний тиск на світові ціни на золоті злитки у березні.

Чому це важливо

Екстрений розпродаж 60 тонн золота Туреччиною є яскравим індикатором того, як близькосхідна війна б'є по фінансовій стабільності сусідніх держав. Золото — це традиційний актив «останньої надії» для центробанків. Те, що Анкара змушена масово використовувати його для валютних свопів саме зараз, свідчить про гострий дефіцит іноземної ліквідності. Турецька економіка, яка і без того страждає від хронічної інфляції та нестабільності ліри, очевидно, зазнала додаткового шоку через війну в Ірані (ймовірно, через відтік капіталу або стрибок цін на енергоносії). Щоб утримати національну валюту від вільного падіння або забезпечити критичний імпорт, центробанк був змушений розпакувати свої золоті резерви, жертвуючи довгостроковою стабільністю заради оперативного гасіння фінансової пожежі.