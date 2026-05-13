13 травня 2026, 12:44

Ціни на нафту знизилися на тлі хиткого перемир’я з Іраном та очікування переговорів Трампа у Китаї

Ціни на нафту у середу, 13 травня, знизилися, перервавши триденне зростання. Інвестори уважно стежать за нестійким перемир’ям на Близькому Сході та готуються до важливих переговорів між президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє Reuters.

Динаміка цін

Ф’ючерси на нафту Brent подешевшали на $1,47 (1,4%) до $106,30 за барель. Американська WTI втратила $1,41, також знизившись на 1,4% до $100,77 за барель.

Обидва еталони стабільно тримаються вище $100 з кінця лютого 2026 року, коли почалася активна фаза конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном, що призвела до фактичного перекриття Ормузької протоки.

Старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева зазначила, що побоювання щодо перебоїв із постачанням нафти та невизначеність навколо ситуації на Близькому Сході продовжують підтримувати високі ціни.

За її словами, ринок дуже чутливо реагує на будь-які новини з регіону, тому різкі коливання котирувань можуть зберігатися й надалі. Будь-яка нова ескалація або загроза поставкам здатні швидко повернути нафту до активного зростання.

Напередодні ціни на нафту підскочили більш ніж на 3%, оскільки надії на тривале перемир’я між США та Іраном почали згасати. Це також зменшило очікування щодо швидкого відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, якою проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти та скрапленого природного газу.

Фактор Трампа та Китаю

Трамп заявив у вівторок, що не вважає необхідною допомогу Китаю для завершення війни з Іраном, хоча перспективи довготривалої мирної угоди залишаються невизначеними.

Китай залишається найбільшим покупцем іранської нафти, попри санкційний тиск з боку Вашингтона. Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна в Пекіні запланована на четвер і п’ятницю.

Аналітики Eurasia Group вважають, що через тривалі перебої на ринку та втрату понад 1 млрд барелів постачання ціни на нафту можуть залишатися вище $80 за барель до кінця року.

Війна з Іраном уже починає впливати на економіку США. Через подорожчання нафти зростають ціни на пальне, а економісти очікують подальшого поширення інфляційного тиску.

Додатково ринок підтримують дані про скорочення запасів нафти у США. За інформацією Американського інституту нафти, запаси сирої нафти минулого тижня знизилися вже четвертий тиждень поспіль.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
